Video | Aiudeanul Andrei Cordea, gol în prima etapă a SuperLigii: Echipa sa, CFR Cluj, învinsă la Galați
Aiudeanul Andrei Cordea, gol în prima etapă a SuperLigii: Echipa sa, CFR Cluj, învinsă la Galați
Debut bun în ediția 2026-2026 a SuperLigii de fotbal pentru Andrei Cordea.
Fotbalistul din Aiud a debutat cu gol în noua ediție a primei ligi de fotbal a României.
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Andrei Cordea a înscris pentru 1-1 al partidei pe care CFR Cluj a jucat-o în deplasare cu Oțelul Galați, sâmbătă, 18 iulie 2026.
Golul lui Cordea, după un șut frumos din interiorul careului, a venit în minutul 58.
Gazdele deschiseseră scorul în minutul 4, prin Joao Lameira, care a marcat cu capul, după un corner.
Oțelul Galați s-a impus cu 2-1 (1-1), golul victoriei formației din orașul de la Dunăre fiind înscris de Patrick, în minutul 86, printr-un șut sub transversală din interiorul careului mare.
Andrei Cordea a jucat până în minutul 88 și a primit nota 7,1 pe Flash Score.
sursa video: Prima Sport
sursa foto: arhivă
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