Video | Aiudeanul Andrei Cordea, gol în prima etapă a SuperLigii: Echipa sa, CFR Cluj, învinsă la Galați

Aiudeanul Andrei Cordea, gol în prima etapă a SuperLigii: Echipa sa, CFR Cluj, învinsă la Galați

Debut bun în ediția 2026-2026 a SuperLigii de fotbal pentru Andrei Cordea.

Fotbalistul din Aiud a debutat cu gol în noua ediție a primei ligi de fotbal a României.

Andrei Cordea a înscris pentru 1-1 al partidei pe care CFR Cluj a jucat-o în deplasare cu Oțelul Galați, sâmbătă, 18 iulie 2026.

Golul lui Cordea, după un șut frumos din interiorul careului, a venit în minutul 58.

Gazdele deschiseseră scorul în minutul 4, prin Joao Lameira, care a marcat cu capul, după un corner.

Oțelul Galați s-a impus cu 2-1 (1-1), golul victoriei formației din orașul de la Dunăre fiind înscris de Patrick, în minutul 86, printr-un șut sub transversală din interiorul careului mare.

Andrei Cordea a jucat până în minutul 88 și a primit nota 7,1 pe Flash Score.

sursa video: Prima Sport

sursa foto: arhivă

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