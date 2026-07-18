Primarul Gabriel Pleșa, amendat cu circa 53.000 de lei: Nu a transmis instanței documente din dosarul disciplinar al fostului șef al Poliției Locale. Cum a fost calculată amenda

Tribunalul Alba l-a obligat pe primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, să plătească statului o amendă judiciară pentru fiecare zi în care a refuzat să depună la un dosar documentaţia disciplinară solicitată în litigiul cu fostul director al Poliţiei Locale, Daniel Ilcu. Acesta a fost concediat pe 12 mai 2021 printr-o dispoziţie a primarului Gabriel Plesa. A contestat măsura în instanţă şi a câştigat definitiv procesul, instanţa dispunând repunerea sa în funcţie şi plata drepturilor salariale neîncasate pe toată perioada cât a fost îndepărtat din sistem. Reintegrarea a generat, însă, o nouă dispută.

Funcţia de director fusese desfiinţată între timp, Poliţia Locală Alba lulia fiind reorganizată ca serviciu în subordinea primăriei, începând cu 1 ianuarie 2022.

Primarul Pleşa l-a reîncadrat pe Ilcu pe un post de consilier de execuție în cadrul Serviciului Public Administrarea patrimoniului local, o funcţie net inferioară celei deţinute anterior. Instituţia Prefectului Alba a contestat această soluţie, apreciind că reîncadrarea nu respecta nici prevederile Codului administrativ, nici dispozitivul sentinței judecătoreşti. Juriştii Prefecturii au constatat totodată că drepturile salariale cuvenite lui licu fuseseră stabilite de primărie după propria interpretare a sentinţei, nu conform dispozitivului acesteia, iar procesul-verbal care a stat la baza reîncadrării nu purta număr de înregistrare şi nu dovedea acordul funcţionarului public pentru trecerea pe o funcţie inferioară. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a confirmat neregulile.

Daniel Ilcu a deschis un nou dosar la Tribunalul Alba, contestând şi noua dispoziţie emisă de primar. Prin încheiereea din 25 august 2025, instanţa a dispun ca părăţii, primarul Gabriel Pleşa şi Primăria municipiului Alba lulia, să depună întreaga documentație care a stat la baza emiterii actelor contestate. Decizia a fost comunicată la 26 august 2025, iar termenul de 25 de zile libere s-a împlinit la 22 septembrie 2025. Reprezentanții administrației locale au depus în termen întâmpinarea şi o parte din înscrisuri, invocând în apărare inclusiv dovezi de livrare electronică a citaţiilor din procedura disciplinară. La verificarea actelor, instanţa a constatat că obligația fusese îndeplinită doar parțial şi selectiv.

10% amendă din salariul minim brut pentru fiecare zi de întârziere

Fostul şef al Poliției Locale a formulat, ulterior, o cerere prin care a solicitat accesul la documentele comisiei de disciplină pentru a-şi pregăti răspunsul la întâmpinare. Primarul a refuzat expres acordarea accesului, iar instanţa a reținut că această conduită demonstra că pârâtul deținea documentele solicitate, dar optase deliberat să nu le depună, exercitând drepturile procesuale cu rea-credinţă. Prin încheiereea din 15 aprilie 2026, Tribunalul Alba l-a obligat pe primarul Gabriel Pleşa la plata către stat a unei amenzi judiciare în cuantum de 10% din salariul minim brut pe economie în vigoare la data scadenței obligației procesuale, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere nejustificată, calculată de la 23 septembrie 2025, prima zi dupa expirarea termenului, până la 2 martie 2026 inclusiv, data la care a depus întreaga documentație solicitată.

Primarul a formulat cerere de reexaminare a încheierii, iar amenda judiciară a fost menținută, dar recalculată în sensul aplicării cuantumului de 10% din salariul minim brut pe economie în vigoare pentru fiecare zi de întârziere nejustificată, în intervalul 23 octombrie 2025 – 2 martie 2026. Diferența față de încheierea inițială constă în punctul de start al calcului amenzii: 23 octombrie 2025, data la care primarul a refuzat expres prin adresă accesul la documente. Cuantumul total al amenzii judiciare este de circa 53.000 de lei.

Fostul director al Poliției Locale a fost cercetat penal, în 2021, pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, cu o alcoolemie de 5,68 grame la mie, determinată din probele biologice prelevate la Spitalul Județean Alba. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care a fost concediat, prin dispoziția din 12 mai 2021. Dosarul a fost, însă, clasat de procurori, după ce expertiza medico-legală a Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca nu a putut stabili gradul îmbibației alcoolice la momentul efectiv al conducerii autoturismului. Cu alte cuvinte, proba de sânge nu a mai putut fi analizată la expertiza de la Cluj-Napoca.

Dosarele civile ale lui licu împotriva Primăriei Alba lulia vizează atât anularea dispozițiilor de concediere, cât și obligarea autorității la executarea efectivă a hotărârilor judecătorești deja câștigate definitiv.

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