Curier Județean

Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare

O conductă de gaz a fost avariată pe o stradă din localitatea Unirea, județul Alba, în urma unor lucrări de demolare.

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La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice la o conductă de gaz avariată, ca urmare a unor lucrări de demolare în loc. Unirea, str. Lautarilor.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la o conductă de gaz avariată, ca urmare a unor lucrări de demolare, în localitatea Unirea, strada Lăutarilor”, a transmis ISU Alba sâmbătă, 18 iulie 2026, la ora 13.50.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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