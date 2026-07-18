Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare

O conductă de gaz a fost avariată pe o stradă din localitatea Unirea, județul Alba, în urma unor lucrări de demolare.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice la o conductă de gaz avariată, ca urmare a unor lucrări de demolare în loc. Unirea, str. Lautarilor.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la o conductă de gaz avariată, ca urmare a unor lucrări de demolare, în localitatea Unirea, strada Lăutarilor”, a transmis ISU Alba sâmbătă, 18 iulie 2026, la ora 13.50.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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