Nodul Rutier Cugir: Licitația de peste 150 de milioane de lei, prelungită de mai multe ori. Ce s-a schimbat din mers și de ce întârzie competiția pentru contract

Proiectul Nodului Rutier Cugir, investiție estimată la aproape 150 de milioane de lei, este unul dintre cele mai importante și așteptate obiective de infrastructură rutieră din județul Alba, urmând să asigure legătura directă dintre orașul de la poalelor Drăganei, în care-și desfășoară activitatea agenți economici strategici, și Autostrada A1.

Procedura de contractare prin licitație publică a proiectării și execuției Nodului Rutier Cugir a fost lansată în luna aprilie 2026. Ulterior termenul pentru depunerea ofertelor a fost prelungit în repetate rânduri.

Prelungirile în serie au fost determinate de actualizări ale documentației de atribuire și de necesitatea acordării unui timp suplimentar operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat licitația deschisă pentru contractul „Proiectare și Execuție Nod Rutier A1 (km 326+155) – DJ 704 (Cugir)” în data de 20 aprilie 2026. Valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 126,34 milioane de lei și 149,11 milioane de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Contractul vizează proiectarea și execuția nodului rutier care va conecta Drumul Județean DJ 704 cu Autostrada A1, investiție așteptată de mai mulți ani atât de administrația locală, cât și de companiile din zona industrială a Cugirului.

În prezent, accesul către autostradă se face prin nodurile de la Sebeș sau Aurel Vlaicu, ceea ce presupune kilometri suplimentari pentru traficul de marfă și pentru navetiști.

„Ploaie” de solicitări de clarificări

La momentul publicării licitației, termenul-limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru 28 mai 2026, însă, pe măsură ce procedura a avansat, constructorii interesați au transmis numeroase solicitări de clarificări privind documentația tehnică și condițiile contractuale.

Conform fișei de date a achiziției, operatorii economici au avut posibilitatea să solicite clarificări până cu 25 de zile înainte de termenul-limită, iar CNAIR avea obligația să răspundă cu cel puțin 12 zile înainte de expirarea acestuia. În urma acestor solicitări au fost publicate mai multe documente de clarificare și erate, care au modificat sau completat documentația inițială.

Prima prelungire a termenului de depunere a ofertelor a fost decisă după actualizarea documentației, motivul înscris în istoricul procedurii fiind „informații actualizate”. Ulterior, CNAIR a emis noi modificări și a acordat perioade suplimentare pentru pregătirea ofertelor, astfel încât toate companiile interesate să poată ține cont de schimbările introduse.

Potrivit celui mai recent anunț, publicat în 15 iulie 2026, termenul-limită actualizat pentru primirea ofertelor este 6 august 2026, ora 15.00.

Ce prevede proiectul

Proiectul prevede amenajarea unui nod rutier complet la kilometrul 326+155 al Autostrăzii A1, realizarea unei bretele principale de aproximativ 1,18 kilometri, a două bretele unidirecționale de acces către autostradă, a unui sens giratoriu la intersecția cu DJ 704, precum și lucrări de iluminat, colectare a apelor, semnalizare și siguranță rutieră.

Noua conexiune va reduce timpul de acces dintre Cugir și Autostrada A1 și va facilita transportul pentru zona industrială a orașului de la poalele Drăganei.

foto: arhivă

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