Video | Zacusca tradițională cu vinete, gătită cu „făcălețul” la ceaun de Emil Tămășan, la „Mutat la Țară Fest” 2026: Secretele preparării unui deliciu culinar, dezvăluite în Poiana cu Goruni de la Vinerea
Zacusca tradițională cu vinete, gătită cu „făcălețul” la ceaun de Emil Tămășan, la „Mutat la Țară Fest” 2026: Secretele preparării unui deliciu culinar, dezvăluite în Poiana cu Goruni de la Vinerea
Într-un cadru natural de poveste, Poiana cu Goruni de la Vinerea, maestrul bucutătar Emil Tămașan, supervizat de Anișoara Bercea, a oferit o demonstrație culinară de excepție, sâmbătă, 18 iulie 2026, la „Mutat la Țară Fest”, pregătind pas cu pas, cu răbdare specific ardelenească, un deliciu culinar, zacuscă tradițională cu vinete, gătită la ceaun.
Reporterii ziarulunirea.ro l-au găsit pe Emil Tămășan, de loc din Uila, comuna Batoș (Mureș), învârtind de zor în ceaun. Și-a făcut, însă, timp să explice în detaliu procesul tehnologic parcurs până la desăvârșirea preparatului.
Totul începe, potrivit lui Emil Tămășan, cu pregătirea elementelor de bază: „După prelucrarea primară a legumelor, respectiv ceapă, ardei, vinete, se poate trece la îmbinarea celor trei ingrediente de bază. Vinetele prima dată se coc la plită, la foc de lemne, pe urmă se curăță, se lasă la stors – la strecurat, să zicem, până mai pierd din suculență, din apă – după care noi le tocăm pentru zacuscă”.
Secretul gustului stă în ordinea și modul în care ingredientele se unesc în vasul de fontă. „Ceapa, după curățare, se toacă și o călim în ceaunul pe care îl aveți de față. La fel procedăm și cu ardeiul roșu, capia sau gogoșar, sau combinație între cele două, pe care, după ce îi extragem masa seminală și, bineînțeles, cu dozările respective – adică cântăritul – la fel călim și ardeiul în ceaun. Cele două ingrediente principale, ceapa și ardeiul roșu capia sau gogoșar, se pun împreună în ceaun. După ce se realizează, să zicem așa-zisa, o operație de înfrățire, se adaugă vinetele, deci al treilea ingredient principal”, a detaliat Emil Tămășan.
Momentul final al gătirii necesită multă răbdare și arome alese: „Când se consideră că cele trei ingrediente au fiert destul împreună, se adaugă bulion de casă, și piperul și foile de dafin pentru gust. Și se fierb în continuare până când credem noi că a dobândit gustul, consistența dorită și, bineînțeles, și aspectul”.
Dincolo de ingrediente, tehnica manuală este cea care desăvârșește opera culinară. Întrebat cum se numește instrumentul lung din lemn cu care amestecă, Emil Tămașan a explicat cu umor: „La ăsta îi zice, după cum vedeți ce operație face în continuu aici, îi zicem făcăleț. Așa. Sau braci. Deci, important-i cine îl manevrează. Și în momente diferite, la fiertul zacuștii sau la preparatul zacuștii în ceaun, este important ce mână ții în față pe braci. Până la un moment dat se ține mâna dreaptă în față, de la un moment dat se ține mâna stângă în față, ca să se obțină calitatea cea mai grozavă”.
La final, preparatul fierbinte este dat la o parte de pe foc pentru a fi savurat de gurmanzi. „Se ia ceaunul jos de pe foc de oameni breji și se… în cazul ăsta, parțial la degustare și la vânzare, adică așteptăm vizitatori sau clienți, cum le mai zicem noi”, a încheiat Emil Tămășan relatarea din miezul… exercițiului funcțiunii din pitoreasca Poiană cu Goruni de la Vinerea.
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Video | Zacusca tradițională cu vinete, gătită cu „făcălețul” la ceaun de Emil Tămășan, la „Mutat la Țară Fest” 2026: Secretele preparării unui deliciu culinar, dezvăluite în Poiana cu Goruni de la Vinerea
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