4-7 noiembrie 2022: SKEPSIS reprezintă Alba Iulia și România la Festivalul Internaţional „Quinta Theatre Fest”, din Rodos, Grecia

14 proiecte depuse de primăria Ocna Mureș, în cadrul PNRR. OPT dintre ele, în valoare de peste 5 MILIOANE de lei, au fost aprobate

Așa cum se știe, PNRR permite tuturor comunităților să acceseze fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea acestora.

Ocna Mureș a depus în cadrul PNRR un număr de 14 proiecte. 8 dintre acestea au fost deja aprobate spre finanțare:

1. – C10-I1.2-1505 – INFRASTRUCTURĂ ITS – DOTARE ȘI FUNCȚIONARE CENTRU DE CONTROL AL TRAFICULUI ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ – valoare 53.550 euro

2. – C10-I1.2-1503 – SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENTE (ITS) – SISTEM DE SEMAFOARE INTERCONECTATE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ – valoare 35.700 euro

3. – C10-I3-627 – RENOVAREA ENERGETICĂ A POLICLINICII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ, STR. AXENTE SEVER NR. 43 A – valoare 1.156.965,60 euro

4. – C10-I3-617 – REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ, CORP 1 ȘI CORP 2, STR. N. IORGA NR. 27 – valoare 654.309,60 euro

5. – C10-I1.2-762 – INFRASTRUCTURA TIC – BAZE DE DATE GIS / PLATFORMĂ DE DATE DESCHISE – valoare 214.000 euro

6. – C10-I1.1-103 – ACHIZIȚIA DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE – valoare 1.973.020 euro

7. – C5-A3.2-70 – RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ – LOT 1 – valoare 762.629,35 euro

8. – C3I1A0122000003 – CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL OCNA MURES – valoare 926.676,80 euro

Valoarea lor totală este de 5.775.851,35 euro.

Sunt în analiză spre a fi finanțate încă 6 proiecte cu valoare totală de 3.473.836,30 euro.

Până în acest moment a fost semnat contractul pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL OCNA MURES (926.676,80 euro) și au început deja procedurile pentru implementarea acestuia, urmând ca pentru celelalte proiecte aprobate contractele să fie semnate în zilele următoare.

Administrația locală a orașului Ocna Mureș depune toate eforturile pentru a obține cât mai multe finanțări pentru dezvoltarea orașului, iar rezultatele încep să se concretizeze în proiecte aprobate spre finanțare, cu termen scurt de finalizare a acestora (2024-2026).

Aceste finanțări reprezintă oportunități care nu trebuie pierdute, pentru dezvoltarea rapidă a orașului Ocna Mureș, din toate punctele de vedere.

Primar,

Silviu Vințeler