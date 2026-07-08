Actualitate

Consumul de energie pentru aerul condiționat a explodat în UE în ultimii șase ani. Ce loc ocupă România

Bogdan Ilea

Publicat

acum 42 de minute

în

De

Consumul de energie pentru aerul condiționat a explodat în UE în ultimii șase ani. Ce loc ocupă România

Consumul de energie al gospodăriilor din Uniunea Europeană pentru utilizarea aparatelor de aer condiționat aproape s-a dublat între 2018 și 2024, ajungând la 80.400 terajouli (TJ), conform datelor publicate miercuri de Eurostat.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

România a înregistrat, la rândul său, o creștere ușoară a consumului pentru răcirea locuințelor, de la 1.045 TJ în 2018 la 1.137 TJ în 2024.

Datele Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, consumul de energie destinat răcirii spațiilor a crescut aproape în fiecare an din intervalul analizat. Între 2018 și 2024, energia utilizată de gospodăriile din UE pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat a înregistrat o creștere constantă, cu excepția anilor 2020 și 2023, când consumul a scăzut cu 2,5%, respectiv cu 1,9%, față de anul anterior, scrie Digi24.

În total, consumul a ajuns la 80.400 TJ în 2024, aproape dublu față de nivelul înregistrat în 2018. Cele mai ridicate valori ale consumului total de energie pentru răcirea spațiilor au fost înregistrate în Italia, cu 26.300 TJ, urmată de Spania, cu 14.300 TJ, și Grecia, cu 11.900 TJ.

În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut de la 1.045 TJ în 2018 la 1.137 TJ în 2024.

Potrivit Eurostat, în 2024, cea mai mare parte a energiei consumate de gospodăriile din Uniunea Europeană a fost utilizată pentru încălzirea locuințelor, care a reprezentat 61,5% din consumul final de energie în sectorul rezidențial.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum te protejezi în timpul unei furtuni pe munte: Recomandările Salvamont pentru turiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

8 iulie 2026

De

Cum te protejezi în timpul unei furtuni pe munte: Recomandările Salvamont pentru turiști Furtunile de pe munte se pot forma în doar câteva minute și pot transforma o drumeție obișnuită într-o situație extrem de periculoasă. Salvamontiștii recomandă turiștilor să consulte prognoza meteo înainte de plecare, să recunoască din timp semnele unei furtuni și să știe […]

Citește mai mult

Actualitate

ANSVSA, măsuri pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare şi Pestei Porcine Africane: Carantină națională pentru 30 de zile, pentru ovine şi caprine. Filtre rutiere în toată țara

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

8 iulie 2026

De

ANSVSA, măsuri pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare şi Pestei Porcine Africane: Carantină națională pentru 30 de zile, pentru ovine şi caprine. Filtre rutiere în toată țara ANSVSA a instituit carantina națională pentru 30 de zile pentru ovine şi caprine, ca măsură urgentă şi integrată pentru izolarea şi combaterea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi Pestei Porcine […]

Citește mai mult

Actualitate

Admitere liceu 2026 | Când încep înscrierile și cum se calculează media de admitere. Criterii de departajare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

8 iulie 2026

De

Admitere liceu 2026 | Când încep înscrierile și cum se calculează media de admitere. Criterii de departajare După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2026, elevii de clasa a VIII-a trebuie să completeze opțiunile în fișele de înscriere la liceu 2026. Completarea fișelor se face pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 […]

Citește mai mult