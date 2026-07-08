Consumul de energie pentru aerul condiționat a explodat în UE în ultimii șase ani. Ce loc ocupă România

Consumul de energie al gospodăriilor din Uniunea Europeană pentru utilizarea aparatelor de aer condiționat aproape s-a dublat între 2018 și 2024, ajungând la 80.400 terajouli (TJ), conform datelor publicate miercuri de Eurostat.

România a înregistrat, la rândul său, o creștere ușoară a consumului pentru răcirea locuințelor, de la 1.045 TJ în 2018 la 1.137 TJ în 2024.

Datele Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, consumul de energie destinat răcirii spațiilor a crescut aproape în fiecare an din intervalul analizat. Între 2018 și 2024, energia utilizată de gospodăriile din UE pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat a înregistrat o creștere constantă, cu excepția anilor 2020 și 2023, când consumul a scăzut cu 2,5%, respectiv cu 1,9%, față de anul anterior, scrie Digi24.

În total, consumul a ajuns la 80.400 TJ în 2024, aproape dublu față de nivelul înregistrat în 2018. Cele mai ridicate valori ale consumului total de energie pentru răcirea spațiilor au fost înregistrate în Italia, cu 26.300 TJ, urmată de Spania, cu 14.300 TJ, și Grecia, cu 11.900 TJ.

În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut de la 1.045 TJ în 2018 la 1.137 TJ în 2024.

Potrivit Eurostat, în 2024, cea mai mare parte a energiei consumate de gospodăriile din Uniunea Europeană a fost utilizată pentru încălzirea locuințelor, care a reprezentat 61,5% din consumul final de energie în sectorul rezidențial.

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