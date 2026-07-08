Accident rutier între Strungari și Purcăreț: Două autoturisme implicate. Intervin pompierii din Sebeș

Scandal într-o unitate de cazare din Alba Iulia: Tânăr de 24 de ani, reținut de polițiști după ce a agresat un bărbat din Câmpeni Un tânăr de 24 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut de polițiști după ce a agresat un bărbat din Câmpeni, într-o unitate de cazare din municipiu. Potrivit IPJ Alba, […]