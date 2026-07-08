Accident rutier între Strungari și Purcăreț: Două autoturisme implicate. Intervin pompierii din Sebeș
Accident rutier între Strungari și Purcăreț: Două autoturisme implicate. Intervin pompierii din Sebeș
Un accident rutier a avut loc miercuri, 8 iulie 2026, între localitățile Strungari și Purcăreț. Din primele informații disponibile, două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebes intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs între Strungari și Purcăreț.
În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane incarcerate.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 ambulanță SAJ.
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