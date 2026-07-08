Curier Județean

Accident rutier între Strungari și Purcăreț: Două autoturisme implicate. Intervin pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

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Accident rutier între Strungari și Purcăreț: Două autoturisme implicate. Intervin pompierii din Sebeș

Un accident rutier a avut loc miercuri, 8 iulie 2026, între localitățile Strungari și Purcăreț. Din primele informații disponibile, două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.

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Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebes intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs între Strungari și Purcăreț.

În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane incarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 ambulanță SAJ.

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