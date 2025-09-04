4-5 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 36 de grade

4-5 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe

Județul Alba va fi, joi, 4 septembrie 2025, și vineri, 5 septembrie 2025, sub incidența unei atenționări meteo Cod galben de caniculă, între orele 12.00 și 21.00.

Potrivit meeteorologilor, joi (4 septembrie 2025) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

Vineri (5 septembrie 2025) valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade.

Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și vestul țării.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI