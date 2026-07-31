31 Iulie | Ziua Internațională a Rangerilor: Eroii care stau în prima linie pentru protecția biodiversității
Ziua Internațională a Rangerilor: Eroii care stau în prima linie pentru protecția biodiversității
Ziua Internațională a Rangerilor este o zi specială, în care sărbătorim rangerii de pretutindeni, eroii care stau în prima linie pentru protecția biodiversității și comemorăm în același timp rangerii căzuți la datorie.
Rangerii sunt persoane dedicate, indiferent de gen, rasă și cultură, care joacă un rolul important în conservare; sunt responsabili pentru protejarea naturii și al patrimoniului cultural și istoric, protejează drepturile și bunăstarea generațiilor prezente și viitoare. Chiar dacă nu există o definiție exactă pentru ceea ce facem noi, rangerii sunt ofițeri ai conservării, ofițeri ai conservării, eroi necunoscuți, gardieni dedicați ai planetei noastre, potrivit retezat.ro.
Rangerul este persoana care se ocupă, în principal, de asigurarea conservării, protejării și cartării patrimoniului natural situat în ariile naturale protejate din Retezat. Rangerul desfășoară activități de ghidaj și supraveghează activitățiile turistice, realizează intervenții și amenajări necesare activității de turism în ariile protejate din Retezat. Rangerul colaborează cu localnicii din zonă, cu cercetători, fomațiuni salvamont și salvaspeo, jandarmeria montană, operatori turistici. De asemenea, organizarea unor activități educative în centrele de vizitare sau pe teren reprezintă componente obligatorii ale activității rangerilor.
Misiunea Administrației Parcului Naţional Retezat este de a gestiona și conserva Parcul Naţional Retezat ca un loc unde natura să-şi urmeze cursul firesc, ale cărui valori să fie recunoscute de publicul larg, localnici şi oameni de ştiinţă, unde turiştii responsabili sunt bineveniţi, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este reglementată.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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