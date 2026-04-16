30 mai – 1 iunie 2026 | Ateliere de caligrafie medievală și știința manuscriselor pentru elevi, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia

Ateliere de caligrafie medievală și știința manuscriselor pentru elevi, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia

Printr-o nouă finanțare acordată de Fondul Științescu Alba prin Fundația Comunitară Sibiu, va fi acordată unui număr de 60 de elevi, între 11 și 18 ani, șansa de a participa în cadrul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia la cursuri de caligrafie medievală, interacțiune cu manuscrise și cărți vechi și tehnologie modernă prin care vor înțelege mai bine importanța și valoarea universală a manuscriselor și a cărților vechi.

„Dacă ne-am obișnuit, poate prea mult, să butonăm pe telefoane, proiectul din acest an – De la Pergament la Pixel – Scriptorium reimaginat – își propune să ne reamintească arta scrisului, exercițiul atenției la detalii, profitând de beneficiile tehnologiei, dar mai ales de arta înțelegerii. O artă subtilă, dar complexă și, pentru unii dintre noi, pe cale de dispariție.

Cursurile vor fi organizate în interiorul Bibliotecii Batthyaneum, iar știința caligrafică ne va fi predată de Academia de Caligrafie / Calligraphy Academy, prin Carmen Nistor.

Pe parcursul a 3 zile vom avea 3 grupe a câte 20 de elevi. Începând cu data de 30 mai și terminând cu 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, copiii vor avea ocazia să vadă manuscrise și cărți vechi, să folosească tehnologie explicată de experți și să scrie ca într-un scriptoriu medieval, dar reimaginat, idei, sentimente și cuvinte cu greutate.

Îi rugăm pe toți cei interesați, elevi (între 11 și 18 ani), profesori și părinți, să ne scrie la adresa: [email protected]

Locurile sunt limitate! Perioada de înscrieri este 16 aprilie – 25 mai! Dacă locurile se ocupă până atunci, vă vom anunța din timp! Detaliile întâlnirii le vom comunica prin email, ulterior.

Proiectul „De la Pergament la Pixel – Scriptorium reimaginat” este finanțat prin Fondul Științescu Alba 3.0, fond implementat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu FFCR – Federația Fundațiile Comunitare din România, împreună cu partenerul local Fundația Bosch România, cu sprijinul ISJ Alba.

Fondul Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale non-formale, care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor de 6-19 ani.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

