30% din cheltuielile din sănătate sunt asiguraţi de către pacient. Şeful CNAS: ,,Nu este normal, nu se întâmplă niciunde în lumea civilizată”
Persoanele asigurate din România suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţări europene, a declarat șeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan.
„Probabil că vi se pare ciudat că un preşedinte al Casei de Asigurări de Sănătate, care este un asigurator social de servicii de sănătate, să vorbească despre asigurări complementare.
Să vă spun de ce vorbesc eu despre lucrurile astea: pentru că, la fel cum opinia publică a putut să constate, cel puţin din studiul pe care l-a publicat Academia de Studii Economice în urmă cu aproximativ o jumătate de an, 30% din cheltuielile din sănătate, în momentul de faţă, sunt asiguraţi de către cine?
De către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal, nu se întâmplă niciunde în lumea civilizată, în Europa civilizată acest lucru”, a declarat preşedintele CNAS miercuri seară, la Medika Tv, potrivit News.ro.
El a subliniat că există şi în alte state situaţii în care pacientul plăteşte servicii medicale, dar cuantumul acestora nu este nici pe departe de 30%, tocmai pentru că fiecare ţară are, pe lângă asiguratorul de servicii sociale de sănătate, şi asiguratori complementari, care pot să fie tot de stat sau privaţi.
Horațiu Moldovan a susţinut introducerea, după modelul altor state, de facilităţi fiscale pentru cei care încheie şi asigurare complementară de sănătate, „astfel încât, atât angajatorul, cât şi angajatul să fie tentat să cheltuiască o anumită sumă pentru asigurările complementare de sănătate prin aceste facilităţi fiscale”.
