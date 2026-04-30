30 aprilie 2026 | Compania de apă, anunț important după finalizarea lucrărilor majore din Alba Iulia: „Apa distribuită este potabilă”

Compania de apă, anunț important după finalizarea lucrărilor majore: „Apa distribuită este potabilă”

„De la încărcarea sistemului de distribuție, după încheierea lucrărilor, Laboratorul Central a monitorizat permanent analizele apei distribuite, efectuate din diferite puncte ale zonei afectate, iar din ultimele analize rezultă faptul că, apa distribuită este potabilă”, a anunțat, joi, 30 aprilie 2026, compania APA CTTA.

„Local, mai pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să o folosească doar în scopuri menajere și să semnaleze eventualele perturbații la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, sau la Dispeceratul Central 0258/834.501, în vederea intervenției.

Ne cerem scuze consumatorilor pentru disconfortul produs în aceste zile și nu putem decât să le mulțumim, încă o dată, pentru înțelegerea de care au dat dovadă.

Aceste lucrări vor îmbunatăți atât calitatea apei cât și distribuția acesteia în municipiul nostru”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

