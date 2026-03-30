30-31 martie 2026 | Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 30 martie 2026, o informare meteo de vânt și ploi, respectiv ninsori la munte, care vizează întreg teriotirul României în perioada 30 martie 2026, ora 10.00 – 31 martie 2026, ora 10.00.

Potrivit ANM, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri se vor mai acumula cantități de apă de 10…25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

