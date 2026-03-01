3 din 4 angajați din sănătate lucrează în condiții problematice sau critice. Sindicat: „Deficitul de personal și supraîncărcarea sunt la un nivel înalt”
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, prin intermediul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS), a publicat primele rezultate ale evaluării naționale realizate prin aplicația CVP (Calitatea Vieții Profesionale).
Datele arată o situație alarmantă: 74,3% dintre angajații din sănătate își evaluează condițiile de muncă drept problematice sau critice, scorul mediu național fiind de doar 49,9 puncte din 100.
Aceste rezultate preliminare, colectate în doar 48 de ore de la peste 720 de respondenți din 205 unități sanitare, confirmă existența unor probleme structurale grave în sistemul medical, precizează reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România.
Principalele constatări ale studiului:
*Deficitul de personal și supraîncărcarea sunt la un nivel critic: Cu cel mai scăzut scor (34,2 puncte), această problemă degradează direct și demonstrabil calitatea îngrijirilor oferite pacienților.
*Medicii sunt extrem de vulnerabili juridic: Dimensiunea vulnerabilității medico-legale a înregistrat un scor critic de 30,4 puncte în rândul medicilor, lipsa de suport instituțional ducând la medicină defensivă și epuizare.
*Risc major de exod: Aproape 1 din 3 angajați (28,7%) are o intenție ridicată de a părăsi sistemul, principalele cauze fiind insatisfacția salarială, dezechilibrul dintre viața profesională și cea personală și lipsa respectului.
*„Punct orb managerial”: Există un decalaj major de percepție, persoanele din conducere evaluând calitatea vieții profesionale cu 10 puncte mai sus decât personalul de execuție. De altfel, leadershipul deficitar a fost identificat drept factorul cu cel mai mare impact negativ asupra întregului ecosistem profesional.
„Vocația rezistă, dar este erodată: Singura dimensiune la un nivel acceptabil este satisfacția profesională (70 puncte), însă pasiunea angajaților nu poate susține la nesfârșit un sistem cu condiții critice.
Aplicația CVP este primul instrument național de monitorizare continuă a condițiilor de muncă. FSSR invită toți medicii, asistenții medicali, personalul auxiliar și TESA să completeze chestionarul voluntar, anonim și confidențial. Cu cât participarea este mai mare, cu atât datele vor putea fundamenta mai eficient politicile de schimbare și dialogul social”, mai spun reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
