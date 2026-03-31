3 aprilie 2026 | Ziua Rromilor, sărbătorită la Sebeș printr-un festival județean al elevilor, aflat la a treia ediție

Vineri, 3 aprilie 2026, la Sebeș va avea loc cea de-a treia ediție a Festivalului Județean „Amare Rroma”, un eveniment cultural-educativ organizat de Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga”, alături de Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș și Direcția de Asistență Socială Sebeș, pentru a marca Ziua Internațională a Rromilor.

Tinerii etnici rromi, coordonați de prof. Petre Căian, au pregătit pentru această ocazie o serie de momente artistice, incluzând muzica și dansurile tradiționale, precum și o expoziție de artă inspirată de cultura rromani.

Organizatorii au pregătit surprize pentru numeroșii elevi și tineri care și-au anunțat participarea la acest festival inedit.

„Vă invităm să le fim alături și să ne bucurăm de frumusețea tradițiilor comunității rrome din Sebeș!”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

sursa: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

