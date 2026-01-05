3-4 ianuarie 2026 | Sute de pompieri militari și polițiști și zeci de jandarmi pe teren în Alba ca urmare a căderilor de zăpadă și fenomenelor asociate: Autoritățile rămân în alertă

3-4 ianuarie 2026 | Sute de pompieri militari și polițiști și zeci de jandarmi pe teren în Alba ca urmare a căderilor de zăpadă și fenomenelor asociate

Din dispoziția prefectului județului Alba, Nicolae Albu, a fost dispusă o ședință de analiză a situației din teren în Comandamentul de iarnă convocat la sediul ISU Alba.

La ședință au participat președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, vicepreședintele CJSU, inspectorul șef al ISU Alba, colonel Ovidiu Nicolae Costea, și autoritățile cu rol în gestionarea situațiilor de urgență ce acționează integrat pentru restabilirea stării de normalitate, prioritățile curente fiind asigurarea serviciilor medicale de urgență persoanelor vulnerabile, asigurarea practicabilității căilor de comunicații precum și furnizarea utilităților publice cetățenilor județului.

În cadrul ședinței desfășurate în seara zilei de duminică, 4 ianuarie 2025, au fost prezentate acțiunile și măsurile dispuse / realizate de fiecare instituție. În continuare toate instituțiile din cadrul CJSU rămân în alertă fiind în măsură să gestioneze toate situațile apărute, unde se va impune.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare Intervenție, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

Principalele acțiuni desfășurate în perioada 03 – 04.01.2026 se prezintă astfel:

– ISU ALBA – În perioada de referință, în dispeceratul ISU ALBA au fost gstionate un număr de 288 apeluri prin intermediul SNUAU 112. Echipajele ISU Alba au intervenit la un număr de 52 urgențe medicale și în 23 situații de urgență ca urmare a căderilor de zăpadă și fenomenelor asociate cu un efectiv de 246 pompieri militari cu 75 mijloace tehnice de intervenție.

De asemenea, pentru a asigura necesarul de energie în zonele critice, ISU Alba a dislocat în teren 2 generatoare de mare putere (1 de 450 KVA și 1 de 250 KVA). În sprijinul autorităților locale au fost trimise 5 generatoare suplimentare (de 450 KVA) dispuse de către IGSU, de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele limitrofe: Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj. Acestea au fost puse în funcțiune în localitățile: Ciuruleasa, Câmpeni, Vidra, Avram Iancu, Horea și Sălciua de Jos.

– APA CTTA SA – alimentarea cu apă potabilă în localitățile alimentate prin sistemele de pompare a fost sistată din cauza lipsei alimentării cu energie electrică pentru locuitorii unui număr de 42 de localității, total sau parțial, la momentul de față nu mai există consumatori nealimentați cu apă potabilă.

– DEER – Sucursala Alba – Conform datelor centralizate, un număr de aproximativ 9.000 de utilizatori din totalul de 43.000 (prima zi) nu beneficiază la momentul de față de alimentare cu energie electrică. Echipele distribuitorului de energie electrică (DEER – Sucursala Alba) sunt mobilizate complet în teren, acționând cu 36 de echipe operative din 8 sucursale pentru remedierea defecțiunilor.

– IJJ ALBA – A acționat în medie cu peste 40 de jandarmi de ordine publică fiind intensificate activitățile de patrulare în zona Posturilor de Jandarmi Montan Arieșeni, Șugag și Roșia Montană.

– IPJ ALBA – informează că asigură intervenția zilnica cu un număr de 152 de polițiști, nefiind înregistrate accidente rutiere grave, cu pagube semnificative.

– STS ALBA – Specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale au acționat pentru asigurarea funcționării serviciilor de telecomunicații speciale și IT, cu precădere a comunicațiilor radio vitale pentru conducerea și coordonarea misiunilor din teren a structurilor MAI și Salvamont din județul Alba. Cel mai important aspect este faptul că nu au fost înregistrate sincope în funcționarea comunicațiilor.

– DSP Alba – va monitoriza în continuare situația persoanelor dializate sau ale persoanelor care necesită asistență medicală de urgență și totodată, va asigura, atunci când situația o va impune, facilitarea transferurilor pacienților critici intra și interjudețean, conform prevederilor legale.

– SDN ALBA – S-a intervenit susținut pentru asigurarea viabilității drumurilor naționale din județ, mobilizând 25 de ATB-uri, 8 utilaje multifuncționale, 12 încărcătoare și 11 utilaje proprii. Pentru combaterea lunecușului și a zăpezii, s-au utilizat 820 de tone de sare și 4.500 de litri de soluție de clorură de calciu, iar echipele au acționat prompt pentru degajarea carosabilului de cei 32 de arbori prăbușiți pe sectoarele DN 75, DN 74, DN 74A și DN 67C, menținând circulația în condiții de siguranță.

– CÎC A1 si A10 – A intervenit permanent pentru asigurarea viabilității autostrăzilor, mobilizând pe A10 un efectiv de 24 de utilaje de deszăpezire și 3 încărcătoare (cu un consum de 645 tone de sare și 5 tone de clorură de calciu), iar pe A1 s-a acționat cu 16 utilaje și 2 încărcătoare, utilizându-se 310 tone de sare, ambele sectoare fiind menținute deschise circulației în condiții de siguranță.

– Direcția Silvică Alba – pune la dispoziție permanent în număr de 40 de pădurari ce acționează la nevoie pentru degajarea arborilor cazuri sau crearea de acces echipelor de intervenție DEER. Totodată, aceștia au facut echipe comune cu echipajele DEER în zona munților Apuseni.

– Delgaz Grid – Echipele de interventie din cadrul Delgaz Grid au intervenit si rezolvat punctual toate solicitarile primite prin Dispecerat, pe întreg teritoriul administrativ al Centrului de Operatiuni Retea Gaz Alba. La aceasta ora nu exista consumatori afectati in alimentarea cu gaze naturale datorita conditiilor meteorologice.

– Echipele Orange România au intervenit punctual pentru remedierea stâlpilor rupți din cauza branșamentelor încărcate cu zăpadă în mun. Aiud (2 locații), Copand și Micești. Se acționează pentru remedierea infrastructurii afectate (2 echipe pentru partea de electroalimentare a site-urilor de mobil și 4 echipe pentru deranjamente la clienți).

