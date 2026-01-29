29 ianuarie – 1 februarie 2026 | Informare meteo de vreme rea: Ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului și ger până duminică

Meteorologii ANM au emis joi dimineața o informare meteo de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger, valabilă în Alba și alte zone din țară, în perioada 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00.

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40…60 km/h.

Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

