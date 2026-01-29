Actualitate

29 ianuarie – 1 februarie 2026 | Informare meteo de vreme rea: Ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului și ger până duminică

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

29 ianuarie – 1 februarie 2026 | Informare meteo de vreme rea: Ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului și ger până duminică

Meteorologii ANM au emis joi dimineața o informare meteo de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger, valabilă în Alba și alte zone din țară, în perioada 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00.

Citește și: Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40…60 km/h.

Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere: „Rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

29 ianuarie 2026

De

Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere, relevă Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a. Biserica este instituţia în care românii au cea mai mare încredere, 63.9% declarând că au destul de multă şi […]

Citește mai mult

Actualitate

Profesorii amenință cu grevă generală. Lider sindical: ,,Ne pregătim pentru un referendum vizavi de declanșarea grevei generale”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 42 de minute

în

29 ianuarie 2026

De

Profesorii amenință cu grevă generală. Lider sindical: ,,Ne pregătim pentru un referendum vizavi de declanșarea grevei generale” Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a anunțat că organizația se pregătește să demareze un referendum intern, prin care va solicita acordul membrilor pentru declanșarea unei greve generale. Totodată, acesta a precizat că sindicatele din […]

Citește mai mult

Actualitate

Impozitul pe proprietate 2027: Cum va fi reformat sistemul impozitului de anul viitor. Calculul se va face la valoarea de piață

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 ianuarie 2026

De

Impozitul pe proprietate 2027: Cum va fi reformat sistemul impozitului de anul viitor. Calculul se va face la valoarea de piață Ilie Bolojan a explicat recent la Radio România Actualități cum se va schimba sistemul impozitului pe proprietate în România, începând de  anul viitor. El a precizat că taxele în sine nu vor crește automat […]

Citește mai mult