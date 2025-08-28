29 august 2025 | Târgul Turtelor, la Drașov: Tradiția merge mai departe
Târgul Turtelor, la Drașov: Tradiția merge mai departe
Târgul Drașovului sau „Târgul Turtelor” are programată o nouă ediție vineri, 29 august 2025.
„Conform tradiției, în 29 august vă așteptăm cu drag la Târgul Drașovului – Târgul Turtelor!”, este invitația lansată de primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.
Târgul Turtelor va acea loc pe strada a II-a din localitatea Drașov, în zona stației de autobuz, pe vechiul amplasament al târgului.
În prim-plan se vor afla ca de fiecare dată standurile cu turtă dulce, însă oferta târgului de la Drașov este mult mai largă.
Se estimează că evenimentul va adune sute de participanți.
