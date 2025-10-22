28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Compania de teatru Skepsis vă prezintă marți, 28 octombrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, spectacolul ”Farmacia”, creat de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu.

Un simplu client intră într-o simplă farmacie căutând un remediu la o problemă cu care se confruntă. O farmacistă simplă încearcă să înțeleagă natura problemei, însă cu cât pune mai multe întrebări situația devine din ce în ce mai confuză.

Nici un răspuns nu ajută la lămurirea problemei iar misiunea farmacistei este din ce în ce mai dificilă. Și unde este doctorul atunci când ai nevoie?…O comedie în care paradoxul și ironia teatrului absurdului aduc în discuție teme actuale din prezentul pe care îl trăim – superficialitatea comunicării, dificultatea de a crea relații autentice cu ceilalți, dezumanizarea individului.

”Spectacolul a fost prezentat recent la două festivaluri internaționale de teatru la care SKEPSIS a participat în Lituania, bucurându-se de o foarte bună primire din partea publicului, experții invitați apreciind în mod deosebit punerea în scenă, interpretarea și respectarea parametrilor specifici ai genului. Ne întoarcem pe scena de acasă și oferim acum acest spectacol specatatorilor noștri, care suntem siguri că îl vor savura pe deplin!” – Viorel Cioflică

Biletele (20 lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți pensionari) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Joi, 23.10.2025, între orele 09.00-15.00 și în ziua spectacolului până la ora 18.30. Fndurile obținute sunt folosite pentru susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2025”.

Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2025” – un proiect care urmăreşte diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului, implicarea tinerilor şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

