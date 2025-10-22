28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
Compania de teatru Skepsis vă prezintă marți, 28 octombrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, spectacolul ”Farmacia”, creat de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu.
Un simplu client intră într-o simplă farmacie căutând un remediu la o problemă cu care se confruntă. O farmacistă simplă încearcă să înțeleagă natura problemei, însă cu cât pune mai multe întrebări situația devine din ce în ce mai confuză.
Nici un răspuns nu ajută la lămurirea problemei iar misiunea farmacistei este din ce în ce mai dificilă. Și unde este doctorul atunci când ai nevoie?…O comedie în care paradoxul și ironia teatrului absurdului aduc în discuție teme actuale din prezentul pe care îl trăim – superficialitatea comunicării, dificultatea de a crea relații autentice cu ceilalți, dezumanizarea individului.
”Spectacolul a fost prezentat recent la două festivaluri internaționale de teatru la care SKEPSIS a participat în Lituania, bucurându-se de o foarte bună primire din partea publicului, experții invitați apreciind în mod deosebit punerea în scenă, interpretarea și respectarea parametrilor specifici ai genului. Ne întoarcem pe scena de acasă și oferim acum acest spectacol specatatorilor noștri, care suntem siguri că îl vor savura pe deplin!” – Viorel Cioflică
Biletele (20 lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți pensionari) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Joi, 23.10.2025, între orele 09.00-15.00 și în ziua spectacolului până la ora 18.30. Fndurile obținute sunt folosite pentru susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2025”.
Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2025” – un proiect care urmăreşte diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului, implicarea tinerilor şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.
Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Joi, 16 octombrie 2025 | Cvartetul american de coarde Kassia Music, concert la Catedrala Romano – Catolică din Alba Iulia
Joi, 16 octombrie 2025 | Cvartetul american de coarde Kassia Music, concert la Catedrala Romano – Catolică din Alba Iulia Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia va găzdui joi, 16 octombrie 2025, de la ora 18:00, un concert gratuit al ansamblului american Kassia Music, intitulat „Harmony and Suspense”: Classical Music Masters of […]
VIDEO | Bebe Florea, cântărețul de muzică de petrecere din Alba a lansat o nouă piesă. ,,Ai rămas cu mine“, piesă cântată cu Lucian Sereș
Bebe Florea, cântărețul de muzică de petrecere din Alba a lansat o nouă piesă. ,,Ai rămas cu mine“, piesă cântată cu Lucian Sereș Bebe Florea, îndrăgitul cântăreț de muzică de petrecere din județul Alba, a lansat de curând o nouă melodie cu care a cucerit publicul. Melodia se intitulează ,,Ai rămas cu mine“, este o […]
2-6 octombrie 2025 | Festivalul Internațional de Teatru de Tineret APOLLO, ediția a XI-a. PROGRAMUL
2-6 octombrie 2025 | Festivalul Internațional de Teatru de Tineret APOLLO, ediția a XI-a. PROGRAMUL complet al evenimentelor Teatru de Tineret APOLLO urmează să aibă loc între 2-6 octombrie 2025. 95 de artiști și 14 grupuri din 10 țări, vor participa la ediția a XI-a. Joi, 02.10.2025, Skepsis vă invită la Ceremonia de Deschidere și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete
Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit...
Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat de Camera Deputaților
Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat miercuri Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul Legii...
Știrea Zilei
VIDEO | A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud: Când se va deschide pentru publicul larg
A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud Miercuri, 22 octombrie 2025, a avut loc inaugurarea oficială a...
VIDEO | Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia: Investiție de peste 7 milioane de lei
Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia Secția de Neonatologie...
Curier Județean
VIDEO | Cartierul de romi din Sebeș, „scanat” cu dronele de Garda de Mediu Alba: În vizor, dezmembrările auto în spații improvizate
Cartierul de romi din Sebeș, „scanat” cu dronele de Garda de Mediu Alba La Comisariatul Județean Alba dronele achiziționate de...
FOTO | Săptămâna dedicată siguranței pietonilor. Precizările făcute de polițiștii din Alba
FOTO | Săptămâna dedicată siguranței pietonilor. Precizările făcute de polițiștii din Alba Polițiștii rutier din Alba au acționat pentru prevenirea...
Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...