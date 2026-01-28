Curier Județean

28 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate

Zona joasă din județul Alba este miercuri, 28 ianuarie 2026, între orele 6.00 și 9.00, sub incidența unei atenționaări meteo imediate Cod Galben de ceață și ghețuș. 

Conform meteorologilor, ceața determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, favorizând, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Localitățile vizate sunt Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Recomandări adresate șoferilor pentru un trafic rutier în siguranță în condiții de ceață:

– Să folosească luminile de ceaţă, precum şi sistemele de iluminare-semnalizare şi de climatizare-dezaburire, pentru a vedea şi a fi observaţi în trafic;

– Să reducă pe cât posibil viteza de deplasare;

– Să circule cu foarte mare atenţie, pentru a putea evita orice obstacol;

– Să evite pe cât posibil manevra depăşirii, iar dacă este necesar, să o realizeze numai după o asigurare temeinică;

– Să păstreze în mers o distanţă suficient de mare între autovehicule, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă;

– Să manifeste permanent o conduită preventivă la volan.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

