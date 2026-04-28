28 aprilie – 4 mai 2026 | Compania de Teatru SKEPSIS reprezintă Alba Iulia și România la Festivalul Internațional de Teatru SAHARA organizat în Tunisia!

Compania de Teatru SKEPSIS reprezintă Alba Iulia și România la Festivalul Internațional de Teatru SAHARA organizat în Tunisia!

În perioada 28 aprilie – 4 mai 2026, compania de teatru Skepsis va participa la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru SAHARA, organizat în Tunisia.

Evenimentul propune 4 zile în care teatre și companii teatrale de pe 3 continente vor oferi publicului și participanților o varietate de spectacole și ateliere interactive într-un decor de vis: dunele deșertului Sahara – localitatea El Golaa, regiunea Kebili, Tunisia.

Compania de teatru Skepsis revine la acest prestigios eveniment, de această dată cu spectacolul ”An extraordinary girl” – creat de Viorel Cioflică și inspirat dintr-un text scurt semnat de Eugen Ionescu.

”În fiecare an compania noastră participă la evenimente artistice internaționale, având oportunitatea de a iniția și dezvolta colaborări artistice esențiale pentru evoluția grupului. Alegem evenimente care ne provoacă și care au puterea de a ne îmbogăți experiența. Cu siguranță Festivalul Internațional SAHARA este un astfel de eveniment – printre personalitățile invitate se numără și regizorul Eugenio Barba, un nume de referință în teatrul contemporan, ceea ce spune multe despre valoarea festivalului.”– Viorel Cioflică.

Evenimentul este rezultatul unui proiect cultural inițiat și coordonat de regizorul Hafedh Khalifa, fiind organizat cu susținerea Ministerului Culturii și al Ministerului Turismului din Tunisia și are un pronunțat caracter intercultural promovând schimbul de experiență între artiștii participanți, exponenți ai unor arte diferite.

Teatrul, poezia, dansul, literatura și muzica sunt prezente în festival prin personalități de marcă din universul cultural și artistic contemporan din zona arabă și mediteraneană.

