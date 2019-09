27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului. Tema pentru 2019, „Turismul şi locurile de muncă: un viitor mai bun pentru toţi”

27 septembrie reprezintă sărbătoarea turismului, sărbătoare celebrată în peste 158 de țări din întreaga lume.

În fiecare an, la 27 septembrie, un număr de 158 de ţări, şase teritorii şi peste 500 de membri afiliaţi, componente ale Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO), agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite, sărbătoresc Ziua Mondială a Turismului.

Sărbătorirea la 27 septembrie a unei Zile Mondiale a Turismului a fost stabilită în cadrul sesiunii Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale a Turismului din septembrie 1979, de la Torremolinos (Spania), zi în care se aniversează şi adoptarea statutului UNWTO (1970).

Ziua mondială a turismului a fost sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980. UNWTO a dorit ca prin organizarea diferitelor evenimente cu acest prilej să atragă atenţia opiniei publice asupra importanţei de ordin social, cultural, politic şi economic a turismului.

Reprezentanţii UNWTO stabilesc o temă anuală de dezbatere şi o ţară gazdă în fiecare an, punând astfel în prim-plan probleme de actualitate. Tema propusă pentru 2019 este „Turismul şi locurile de muncă: un viitor mai bun pentru toţi” („Tourism and Jobs: a better future for all”), iar oraşul şi ţara gazdă au fost alese New Delhi şi India, se menţionează pe site-ul http://wtd.unwto.org.

Secretarul General al UNWTO, Zurab Pololikashvili, a declarat, în mesajul oficial de Ziua Mondială a Turismului, că „în întreaga lume, sectorul turismului este sursa principală de angajare, prin crearea de milioane de locuri de muncă şi care stimulează economiile, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional”. Potrivit şefului UNWTO, guvernele şi părţile interesate din sectoarele publice şi private colaborează din ce în ce mai mult pentru a gestiona turismul într-un mod responsabil şi durabil şi pentru a asigura potenţialul enorm al acestuia. „Pe măsură ce sărbătorim Ziua Mondială a Turismului, să recunoaştem puterea transformatoare a turismului. Împreună, putem fructifica potenţialul turismului de a construi un viitor mai bun, mai egal”, a afirmat Zurab Pololikashvili.

Rolul turismului în crearea de locuri de muncă este adesea subestimat, se menţionează pe site-ul UNWTO. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că turismul generează 10% din locurile de muncă la nivel mondial şi este inclus în Obiectivul 8 pentru Dezvoltare Durabilă pentru potenţialul său de a crea o muncă decentă.

Sunt necesare noi politici pentru a maximiza potenţialul turismului de a crea mai multe locuri de muncă, în special pentru femei şi tineri. Noile politici sunt, de asemenea, necesare pentru a reflecta şi a încorpora progresele tehnologice.

Turismul este o sursă majoră de ocupare a forţei de muncă datorită caracterului său intensiv şi efectului multiplicator semnificativ asupra ocupării forţei de muncă în sectoarele conexe. Conform estimărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), „cazarea şi restaurantele”, împreună cu „serviciile din sectorul privat”, vor crea locuri de muncă la cel mai rapid ritm dintre toate sectoarele economiei în următorii cinci ani. Aceeaşi instituţie mondială arată, conform http://wtd.unwto.org, că şomajul global rămâne ridicat, ajungând la peste 190 de milioane de persoane în 2018. Prin urmare, toate sectoarele economiei şi toate ţările trebuie să creeze condiţii pentru locuri de muncă mai bune.

UNWTO este agenţia Naţiunilor Unite care coordonează promovarea la nivel internaţional în ceea ce priveşte turismul responsabil, durabil şi accesibil. În prezent, OMT numără 158 de state membre cu drepturi depline. România a fost aleasă, la începutul lunii septembrie 2017, la Chengdu (China), în cadrul lucrărilor celei de-a 22-a ediţii a Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale a Turismului, în calitate de membru al Consiliului Executiv al OMT.

sursa: agerpres.ro