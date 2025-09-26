Rămâi conectat

27 septembrie 2025 | PROTEST MASIV al finanțiștilor, în fața ministerului de resort: Care sunt revendicările

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 49 de minute

în

De

PROTEST MASIV al finanțiștilor, în fața ministerului de resort: Care sunt revendicările

Sindicaliştii din finanţe, membri ai SindFISC, vor organiza un protest, sâmbătă, 27 septembrie 2025, între orele 10.00 și 12.00, în faţa sediului Ministerului Finanţelor.

Ei au zece revendicări, printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi, normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar, digitalizare accelerată şi eficientă care să ducă la eliminarea hârtiilor şi acces la baze de date.

Sindicaliștii au precizat că fac protestul într-o zi liberă pentru a nu afecta programul obișnuit de lucru.

„Prin această manifestare, dorim să atragem atenţia asupra celor 10 revendicări esenţiale – «10 pentru finanţişti», formulate în interesul angajaţilor, al funcţionării corecte a instituţiilor financiare, fiscale şi vamale şi al opiniei publice, in general”, au precizat sindicaliştii.

Cele zece revendicări sunt:

*Redarea demnităţii şi imaginii publice a finanţiştilor, „printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii noastre”;

*Recunoaşterea specificului activităţii şi definirea Domeniului „Finanţe publice” în legea salarizării;

*Adoptarea Statutului finanţistului – drepturi şi îndatoriri clare;

*Finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi;

*Normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar;

*Digitalizare accelerată şi eficientă – eliminarea hârtiilor, acces la baze de date;

*Depolitizarea instituţională şi titularizarea profesioniştilor pe posturi de conducere;

*Consolidarea Şcolii de fiscalitate şi instruire modernă pentru angajaţi;

*Recompensarea performanţei şi a efortului suplimentar;

*Un mecanism salarial motivant, „adaptat la complexitatea şi riscurile muncii noastre”.

La protest vor participa reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanţelor, începând cu unităţile fiscale orăşeneşti şi până la aparatul central al Ministerului Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generala Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc etc.

Acţiunea beneficiază şi de sprijinul declarat al altor organizaţii sindicale din administraţia publică, inclusiv al celor de la nivel european, care îşi manifestă solidaritatea cu demersul nostru. Finanţiştii vor protesta într-o zi de repaus, tocmai pentru a nu afecta programul de lucru, manifestand astfel responsabilitatea faţă de contribuabili şi faţă de stat”, au mai precizat sindicaliştii.

Reprezentanţii Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC au mai adăugat că prin această iniţiativă ”acţionează nu doar pentru respectarea drepturilor legale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale membrilor săi, ci şi pentru apărarea imaginii şi demnităţii întregului corp profesional al finanţiştilor, fără de care statul român nu ar putea funcţiona eficient”, scrie News.ro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Actualitate

Numele OLX România și epantofi folosite de atacatori pentru a fura datele. Avertismentul transmis de DNSC

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

26 septembrie 2025

De

Numele OLX România și epanatofi folosite de atacatori pentru a fura datele românilor. Avertismentul transmis de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică Un avertisment a fost transmis de către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică care explică că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Peste 40 de PERCHEZIȚII în județul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din Alba. 8 persoane reținute și 42 audiate într-un dosar de tăieri ilegale de lemne

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

26 septembrie 2025

De

Peste 40 de PERCHEZIȚII în județul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din Alba. 8 persoane reținute și 42 audiate într-un dosar de tăieri ilegale de lemne Peste 40 de PERCHEZIȚII au fost efectuate joi în județul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din Alba. 8 persoane au fost reținute și 42 audiate într-un dosar de tăieri ilegale de […]

Citește mai mult

Actualitate

A fost REȚINUT minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către instituții din țară, inclusiv la Alba Iulia. Complice – o adolescentă de 14 ani

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

26 septembrie 2025

De

A fost REȚINUT minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către instituții din țară, inclusiv la Alba Iulia. O fată de 14 ani l-ar fi ajutat Un val de panică a fost provocat în mai multe județe după ce mai multe școli, spitale și alte instituții din România au primit mesaje de […]

Citește mai mult

