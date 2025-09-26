27 septembrie 2025 | Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a 3-a: Tură de vâslit de plăcere între Sântimbru și Partoș

Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a 3-a: Tură de vâslit între Sântimbru și Partoș

ACS Dragonii Cetății Alba Iulia, în parteneriat cu CSM Unirea Alba Iulia, Primăria Alba Iulia, Primăria Sântimbru și Primăria Ciugud, organizează, sâmbătă, 27 septembrie 2025, începând cu ora 9:00, a treia ediție a Caravanei de vâslit pe Mureș.

Cei interesați sunt așteptați la o tură de vâslit de aproximativ 3-4 ore.

Plecarea va fi de la pontonul de la Sântimbru, la ora 9.00, se va face o pauză la pontonul de la Drâmbar, iar linia de finish este la pontonul de la Partoș.

„Indiferent la ora la care ajungem la Drâmbar (fiecare vâslește în ritmul sau) suntem întâmpinați de partenerii de la Primăria Ciugud cu doza de hidratare surpriză.

Mai departe, urmând cursul Mureșului, ne îndreptăm spre pontonul de la Partos/ Alba Iulia. Aici, la fel, suntem așteptați de partenerii noștri de la Primăria Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia cu alte surprize.

La final, după ce ajung toți participanții, am vrea sa facem o poză memorabilă, una care sa ne amintească și la ediția a XXX-a cât de fain a fost la ediția a treia a Caravanei de vâslit pe Mureș!”, au transmis reprezentanții ACS Dragonii Cetății Alba Iulia.

