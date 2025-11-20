Rămâi conectat

27 noiembrie – 2 decembrie 2025 | Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia: Concert THE URS, Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu și spectacol folcloric. PROGRAMUL

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale organizează Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, ediția a XXIX-a, care se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2025.

Festivalul reprezintă emblema instituției și are loc anual în preajma Zilei Naționale a României.

Programul Festivalului Național Studențesc „Serbările Unirii”

Joi, 27 noiembrie, ora 18:00

Spectacol folcloric cu Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Cristian Fodor, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Cristiana Viorel, Ansamblul folcloric „Mărțisorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Ansamblul Folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia

Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto

Sala de spectacole a CCS Alba Iulia

Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

Vineri, 28 noiembrie, ora 18:00

Concert THE URS

Concert Talentele Albei

Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto

Sala de spectacole a CCS Alba Iulia

Accesul se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat de pe entertix.ro începând cu data de 19 noiembrie. Preț bilet: 50 lei

Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 18:00

Concert Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu „Viață de Român”

Recital Grigore Gherman

Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto

Sala de spectacole a CCS Alba Iulia

Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

Luni, 1 decembrie

Mesaje online cu ocazia a 107 ani de la Marea Unire și 103 de ani de la inaugurarea fostului Teatru „Caragiale” din Alba Iulia, actualmente Casa de Cultură a Studenților

Marți, 2 decembrie, ora 19:00

Conferință susținută de părintele Constantin Necula „Tinerii de astăzi, viitorul de mâine”

Sala de spectacole a CCS Alba Iulia

Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

