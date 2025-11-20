27 noiembrie – 2 decembrie 2025 | Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia: Concert THE URS, Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu și spectacol folcloric. PROGRAMUL
27 noiembrie – 2 decembrie 2025 | Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia: Concert THE URS, Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu și spectacol folcloric. PROGRAMUL
Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale organizează Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, ediția a XXIX-a, care se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2025.
Festivalul reprezintă emblema instituției și are loc anual în preajma Zilei Naționale a României.
Programul Festivalului Național Studențesc „Serbările Unirii”
Joi, 27 noiembrie, ora 18:00
Spectacol folcloric cu Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Cristian Fodor, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Cristiana Viorel, Ansamblul folcloric „Mărțisorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Ansamblul Folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia
Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto
Sala de spectacole a CCS Alba Iulia
Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.
Vineri, 28 noiembrie, ora 18:00
Concert THE URS
Concert Talentele Albei
Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto
Sala de spectacole a CCS Alba Iulia
Accesul se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat de pe entertix.ro începând cu data de 19 noiembrie. Preț bilet: 50 lei
Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 18:00
Concert Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu „Viață de Român”
Recital Grigore Gherman
Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto
Sala de spectacole a CCS Alba Iulia
Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.
Luni, 1 decembrie
Mesaje online cu ocazia a 107 ani de la Marea Unire și 103 de ani de la inaugurarea fostului Teatru „Caragiale” din Alba Iulia, actualmente Casa de Cultură a Studenților
Marți, 2 decembrie, ora 19:00
Conferință susținută de părintele Constantin Necula „Tinerii de astăzi, viitorul de mâine”
Sala de spectacole a CCS Alba Iulia
Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.
