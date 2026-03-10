Curier Județean

27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

în

De

27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi

Adunarea generală a membrilor CECCAR Filiala Alba va avea loc la sediul filialei, în data de 27.03.2026, orele 14.00, în sistem hibrid.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2025;

2. Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului 2025;

3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2025;

4. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor Consiliului filialei, mandat 2026-2030;

5. Alegerea cenzorului filialei, mandat 2026-2030

6. Aprobarea programului de activitate pentru anul 2026;

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;

8. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

9. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa naţională conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art. 34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală la sediul filialei, în data de 27.03.2026, orele 15.00, în sistem hibrid, cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art. 34 din OG nr. 65/1994.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

10 martie 2026

De

Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție Un bărbat din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, polițiștii […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 martie 2026 | Trafic îngreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, sectorul Kaufland-Micești: Lucrări de curățare a rigolei stradale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 martie 2026

De

Trafic îngreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, sectorul Kaufland-Micești: Lucrări de curățare a rigolei stradale Pe strada Calea Moților din Alba Iulia, pe sectorul cuprins între Kaufland și Micești, se desfășoară, marți, 10 martie 2026, în intervalul orar 9.00 – 15.00, lucrări de curățare a rigolei stradale. Din acest motiv, traficul rutier poate fi […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 martie 2026

De

Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia și elevă la LPS Alba Iulia, a obținut rezultate bune la Campionatul Național de Haltere Seniori (Cupa României + Calificări), […]

Citește mai mult