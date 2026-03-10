27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi

Adunarea generală a membrilor CECCAR Filiala Alba va avea loc la sediul filialei, în data de 27.03.2026, orele 14.00, în sistem hibrid.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2025;

2. Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului 2025;

3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2025;

4. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor Consiliului filialei, mandat 2026-2030;

5. Alegerea cenzorului filialei, mandat 2026-2030

6. Aprobarea programului de activitate pentru anul 2026;

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;

8. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

9. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa naţională conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art. 34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală la sediul filialei, în data de 27.03.2026, orele 15.00, în sistem hibrid, cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art. 34 din OG nr. 65/1994.

