27 iunie 2026 | Theodor Paleologu, la Palatul Principilor Transilvaniei. Conferință și prezentare de carte: „Ce ne facem cu atâția proști?”

Theodor Paleologu, la Palatul Principilor Transilvaniei. Conferință și prezentare de carte: „Ce ne facem cu atâția proști?”

Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia invită publicul la o întâlnire specială cu unul dintre cei mai apreciați intelectuali și conferențiari români contemporani, Theodor Paleologu. Sâmbătă, 27 iunie 2026, de la ora 18:00, în Sala Dietei a Palatul Principilor Transilvaniei, acesta va susține conferința „Ce ne facem cu atâția proști?”, eveniment care va include și prezentarea volumului cu același titlu, apărut recent la Editura Trei.

Sub un titlu provocator, Theodor Paleologu propune o reflecție asupra unei teme prezente în toate epocile și societățile: prostia și formele sale de manifestare. Cu umor, erudiție și spirit critic, acesta aduce în discuție exemple celebre din literatură și filosofie, dar și situații din viața de zi cu zi, invitând publicul la dialog și la o privire lucidă asupra lumii în care trăim.

Volumul „Ce ne facem cu atâția proști?” oferă nu doar posibile răspunsuri, ci și context pentru aceste întrebări, pornind de la rădăcinile prostiei și trecând prin soluțiile câtorva minți strălucite sau curente de gândire de-a lungul istoriei – de la Socrate la cinici, stoici sau creștini și până la Erasmus, Voltaire, Caragiale, Flaubert sau… autorul însuși. Totodată, participanții vor avea ocazia să obțină autograful autorului.

Theodor Paleologu este președintele Fundației Casa Paleologu, doctor în filosofie politică al École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris și al Universității Ludwig-Maximilian din München. A fost cercetător și a desfășurat activități academice la instituții prestigioase precum Harvard University, University of Notre Dame, Boston College și Universitatea din Copenhaga, fiind totodată ambasador al României în Danemarca și Islanda și ministru al Culturii.

Evenimentul de la Alba Iulia oferă publicului ocazia de a participa la o dezbatere inteligentă, provocatoare și actuală, într-un format accesibil și interactiv.

27 iunie 2026

Ora 18:00

Sala Dietei, Palatul Principilor Transilvaniei, Alba Iulia

Bilete: bilete.palatulprincipilor.ro sau la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia

Vă așteptăm la o întâlnire care va stârni zâmbete, întrebări incomode și, poate, câteva răspunsuri utile despre lumea în care trăim, se arată într-un comunicat de presă transmis de alatul Principilor Transilvaniei.

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