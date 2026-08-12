Aplicația e-Terra și-a reluat activitatea: Când vor fi repuse în funcțiune celelalte platforme online gestionate de ANCPI
Aplicația e-Terra și-a reluat activitatea: Când vor fi repuse în funcțiune celelalte platforme online gestionate de ANCPI
Guvernul a anunțat că, începând cu marți, ora 15, aplicația e-Terra a fost repornită, putând fi folosită deocamdată de către personalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), precum și pentru notarii publici.
Aplicația informatică e-Terra și-a reluat activitatea și recuperează întârzierile acumulate în perioada de nefuncționare.
Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici-judiciari, executori judecătorești, au din nou acces în aplicația e-Terra începând de astăzi, 12 august 2026.
Tot începând de astăzi, notarii publici pot solicita și obține prin intermediul aplicației informatice extrase de carte funciară pentru autentificare, necesare instrumentării actelor translative sau constitutive de drepturi reale, și extrase de carte funciară pentru informare.
Extrasele de carte funciară pentru informare pot fi obținute de orice alt solicitant, fie prin intermediul persoanelor care au cont în aplicația e-Terra (notari publici, persoane autorizate să efectueze documentații cadastrale), fie de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și la cele ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară din circumscripția cărora se situează imobilele de interes.
Repornirea activității privește exclusiv sistemul integrat e-Terra, celelalte platforme online gestionate de ANCPI (precum Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni, MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate, Geoportal) vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare cu informarea în prealabil a partenerilor și publicului.
Plata în e-Terra se face momentan prin ordin de plată sau la casierie
În primele zile de la reluarea activității, plata în aplicația e-Terra, pentru serviciile furnizate de OCPI, nu se va putea efectua cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau la casieria oficiului prestator.
Sistemul a funcționat fără sincope în prima zi de reluare a activității
În prima zi de reluare a activității, 11 august 2026, au fost înregistrate 24.695 de cereri, din care 12.887 de referenții OCPI și 11.808 de către notarii publici. În această zi s-au conectat și au efectuat operațiuni în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară 1.052 de utilizatori interni (salariați ANCPI și OCPI) și 814 notari publici.
Toate cele 42 de oficii au finalizat înregistrarea cererilor primite prin corespondență în perioada cât sistemul nu a fost disponibil.
În ceea ce privește cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI, iar soluționarea acestora va fi tratată cu celeritate.
Pentru a veni în sprijinul partenerilor și cetățenilor, ANCPI a luat decizia de prelungire a programului de depunere a cererilor (la ghișee și în aplicația e-Terra), de la 8:30 la 16:00, și pune la dispoziție linii telefonice dedicate de Call Center.
Informații și suport pot fi obținute la următoarele numere de telefon:
-0749012525
-0749016331
-0735 950 582
Liniile de Call Center sunt destinate furnizării de informații și îndrumării utilizatorilor cu privire la accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și la eventualele situații întâmpinate în procesul de reluare a activității.
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