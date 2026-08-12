Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă | 50 de candidați din Alba, absenți la proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Câți au fost prezenți

Tânăr de 24 de ani din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, adus din Germania. Cât timp va sta după gratii Un tânăr de 24 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost adus în România din Germania. Acesta avea emis pe numele său un mandat de executare a unei […]