Sport

Luni, 17 august 2026: Ultima zi pentru înscrierea în competițiile interjudețene de juniori din Alba, Cluj, Mureș, Sibiu și Hunedoara

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Luni, 17 august 2026: Ultima zi pentru înscrierea în competițiile interjudețene de juniori din Alba, Cluj, Mureș, Sibiu și Hunedoara

Echipele care doresc să participe în competițiile de juniori Under 19, U 17, U 16, U 15, U 14 şi U 13 din judeţele Alba, Cluj, Hunedoara, Mureş și Sibiu sunt rugate să transmită intenția de participare până luni, 17 august 2026.

În funcţie de numărul echipelor înscrise la fiecare categorie de vârstă, se vor stabili componența competițiilor, echipele participante şi județele care vor fi cuplate pentru desfăşurarea campionatelor interjudețene.

Important pentru categoriile U19, U17, U16 și U15: începând cu acest sezon, la faza regională organizată de Federația Română de Fotbal vor participa câştigătoarele fiecărui judeţ. Astfel, în cadrul campionatului interjudețean, echipa cel mai bine clasată dintre reprezentantele fiecărui judeţ va reprezenta județul respectiv la faza regională FRF, programată în luna mai 2027.

„Vă rugăm să respectați termenul de comunicare, pentru a putea stabili în timp util formatul competiţional pentru fiecare categorie de vârstă.

Info 1: În competiția U 13 interjudețean se va juca cu 2 loturi (18 jucători), fără rezultate şi clasamente.

Info 2: În funcție de nr. de echipe înscrise, se va organiza campionatul toamnă – primăvară sau campionatul regular județean în toamnă și interjudețean doar în primăvară.

Info 3: În funcție de nr. de echipe înscrise, jocurile se vor putea disputa săptămânal sau la 2 săptămâni.

Termen transmitere intenție de participare: LUNI, 17 AUGUST 2026

Centralizarea cluburilor înscrise se va face de fiecare AJF în parte”, se arată într-o informare transmisă în toate cele 5 județe.

sursa: AJF Alba

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