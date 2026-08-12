12-13 august 2026 | Eclipsa parțială de Soare și Perseidele: Recomandările cercetătorilor Observatorului Astronomic al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca

Două fenomene astronomice vor putea fi urmărite în perioada 12-13 august 2026: eclipsa parțială de Soare și maximul curentului de meteori Perseide. Cercetătorii Observatorului Astronomic al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca oferă informații privind condițiile de observare a celor două fenomene și aduc precizări asupra particularităților acestora pentru zona Cluj-Napoca.

În cazul eclipsei de Soare din 12 august, condițiile de observare de la Cluj-Napoca vor fi dificile. Fenomenul va începe, pentru această zonă, la ora 20:24, când soarele se va afla la o elevație de numai 1.89°. Pentru observarea eclipsei va fi necesară, prin urmare, o locație cu orizont complet liber în direcția vest-nord-vest (VNV).

Soarele va apune la ora 20:41, iar porțiunea ocultată a discului solar va coborî sub orizont în jurul orei 20:37. În aceste condiții teoretice ideale, fără obstacole la orizont, dinamica eclipsei va putea fi urmărită de la Cluj-Napoca timp de cel mult 13 minute.

Specialiștii atrag atenția în mod deosebit asupra protecției ochilor în timpul observării eclipsei. Fenomenul trebuie urmărit exclusiv cu ochelari sau filtre speciale destinate observării Soarelui, cu un factor de atenuare de minimum 1:100.000, corespunzător densității optice ND 5.0. Privirea directă spre Soare, fără protecție adecvată, poate produce leziuni grave retinei chiar și atunci când astrul se află aproape de orizont.

Curentul meteoric al Perseidelor, proveniți de la cometa 109P/Swift-Tuttle, este activ în fiecare an în perioada 17 iulie – 24 august. Maximul de activitate al acestui curent meteoric pentru acest an este estimat pentru noaptea de 12/13 august 2026, cu o rază zenitală (ZHR) de 40, după ora locală 3:00. Estimarea este mult mai mică decât rata obișnuită, dar faptul că Luna este la faza de Lună Nouă, în noaptea dintre 12 și 13 august, favorizează observarea pe toată perioada nopții.

Locul cel mai potrivit pentru observare ar trebui să fie cât mai puțin poluat luminos, iar din acest punct de vedere, zona orașului Cluj-Napoca este nefavorabilă.