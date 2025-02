27 februarie 2025 | Eveniment editorial la Alba Iulia: Lansarea cărții „Introducere în teoria antreprenoriatului”. Autorul, prorector al UAB

Joi, 27 februarie 2025, la ora 17:00 va avea loc la Atrium Centurionum – Sediul administrativ al Consiliului Județean Alba, lansarea cărții „Introducere în teoria antreprenoriatului”, autor prof. univ. dr. habil. Daniel Metz, prorector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Vor vorbi despre carte și autor prof. univ. dr. emerit Liviu Ilieș, de la Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca și Varga Attila, cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj.

Evenimentul editorial este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia.

Prof. univ. dr. habil. Daniel Metz este în prezent prorector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia și cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Anterior a activat ca și CEO la NTT DATA România, Președinte al Consiliului de Administrație al companiei și External Senior Executive Advisor. Are peste 25 de ani de experiență în industria IT și în activitatea antreprenorială.

În anul 2018, Daniel Metz a devenit doctor în management „Magna Cum Laude” în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde este Profesor Honoris Causa și, din 2022, este cadru titular la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană.

Din 2021 este și cadru didactic asociat la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, instituție care i-a oferit în martie 2022 titlul de „Doctor Honoris Causa”, ca simbol pentru recunoașterea contribuției sale la dezvoltarea antreprenoriatului și industriei IT din România. În același an, ca urmare a implicării îndelungate în activități culturale și sportive, Daniel Metz primește în cadrul galei „The Voices of Business Award” premiul intitulat „Mecena al culturii și sportului”.

În septembrie 2022, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia îi oferă lui Daniel Metz placheta de onoare pentru contribuția adusă prestigiului instituției ca absolvent al acesteia. Iar în noiembrie 2022, în cadrul Galei Business Days 2022, primește premiul pentru leadership pentru cei peste 30 de ani de experiență în antreprenoriat și management.

În martie 2024, Daniel Metz este numit prorector al Universității „1 Decembrie „1918” din Alba Iulia iar în iulie 2024 a susținut teza de abilitare la Academia de Studii Economice din București.

