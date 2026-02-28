27 februarie – 2 martie 2026 | RISC MARE de avalanșă la peste 1.800 de metri în Munții Șureanu
RISC MARE de avalanșă la peste 1.800 de metri în Munții Șureanu
La peste 1.800 se menține riscul mare (4) de avalanșă în Munții Șureanu și pentru perioada 27 februarie – 2 martie 2026.
Conform buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la peste 1800 de metri, în partea superioară a zăpezii stratul de zăpadă recent acumulată depășește pe alocuri 25-30 cm, iar sub acesta regăsim un strat de 30..50 cm cu rezistență încă scăzută, constituit din depunerile succesive din a doua parte a lunii februarie.
Insolația și creșterea temperaturii diurne la valori ușor pozitive la orele amiezilor vor duce la umezirea stratului superficial și la curgeri pe majoritatea versanților, ce vor angrena și unele straturi din profunzime.
În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. În zona crestelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Noaptea și dimineața, la suprafața stratului se vor forma cruste temporare de îngheț, ce vor ceda pe parcursul zilei. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, se vor semnala curgeri și pe alocuri avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență scăzută din partea
superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime.
La altitudine sub 1.800 de metri, riscul de avalanșă este însemnat (3). Sub 1800 m:
Stratul de zăpadă este consistent până înspre altitudini joase, umezit, acumulările din ultima perioadă depășind local 40..60 cm și izolat mai mult pe unele văi. Insolația și creșterea temperaturilor diurne vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului. Se vor semnala curgeri, avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului, se arată în buletinul nivometeorologic al ANM pentru perioada 27 februarie 2026, ora 20.00 – 2 martie 2026, ora 20.00.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
