27 aprilie 2025 | 10 ani de la primul titlu național cucerit de Volei Alba Blaj

Se împlinesc 10 ani de la primul titlu național câștigat de Volei Alba Blaj.

Pe 27 aprilie 2015, într-o atmosferă nemaîntâlnită până atunci în sala „Timotei Cipariu”, echipa pregătită de Darko Zakoč învingea CSM Târgoviște cu 3-1 și, cu scorul general de 3-0, devenea, în premieră, campioana României.

Era o performanță incredibilă la acea vreme, puțin anticipată chiar și de cei mai înfocați suporteri!

„Această aniversare ne găsește tot în postura de campioni ai României, dar cu al 8-lea titlu în palmares! În ultimii 10 ani am dominat voleiul feminin din România, cu 15 trofee interne (8 campionate, 5 Cupe și 2 Supercupe – de 4 ori am realizat Eventul), nu am coborât niciodată mai jos de locul 2, iar în Europa am disputat 5 finale în ultimii 7 ani (una în Liga Campionilor, 3 în Cupa CEV și una în Cupa Challenge)!

Povestea continuă! Istoria obligă!

AICI E BLAJUL!”, au transmis reprezentanții clubului Volei Alba Blaj.

