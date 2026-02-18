Curier Județean

27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului” revine pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina: Ateliere, expoziții, demonstrații tehnice și oferte diverse ale producătorilor din Alba

„Târgul Grădinarului” revine pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina și în primăvara anului 2026.

Ediția 2026 a târgului va avea loc în perioada 27-29 martie.

În program se vor regăsi, ca de fiecare dată, ateliere, expoziții, demonstrații tehnice și oferte diverse ale producătorilor din Alba.

„Târgul Grădinarului” este organizat și în acest an de Consiliul Județean Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia alături de mai mulți parteneri.

În 2026 „Târgul Grădinarului” va fi la a 16-a ediție.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

