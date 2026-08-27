27-28 august 2026 | Cod Galben de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină

Cod Galben de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină

Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, este, de joi, 27 august 2026, de la ora 10.00, până vineri, 28 august 2026, la ora 1.00, sub incidnța unei atenționări meteo Cod Galben de vreme severă.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali

În cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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