26 martie 2026 | Spectacolul ”Jubileul”, după A.P.Cehov, prezentat de Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Joi, 26 martie 2026, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, compania de teatru SKEPSIS vă invită de la ora 19.00, la spectacolul ”Jubileul”, după A.P.Cehov!

”În fiecare an, la finalul lunii martie, se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului. În acest spirit vă invităm alături de noi la spectacolul JUBILEUL – un spectacol din care nu lipsesc caracteristicile abordării cu Skepsis: notele de satiră, aluziile fine, jocul dezinvolt și elementele de actualitate – fiindcă tensiunea la care este supus personajul principal este drama trăită de toți cei care acum, ca și atunci, sunt angajați pentru a face munca a trei oameni cu plata unuia singur!” – Viorel Cioflică.

JUBILEUL este unul din cele mai îndrăgite spectacole de comedie din repertoriul cu Skepsis. Situația evoluează în jurul lui Kuzma Nikolaevici, un funcţionar al unei bănci dintr-un oraș de provincie, care se străduiește să termine la timp un raport important. Este o zi deosebită – banca aniversează 20 de ani de activitate. Tensiunea se acumulează treptat și pe măsură ce timpul trece, biroul se transformă într-o bombă cu ceas gata să explodeze în orice moment.

Biletele (30 lei pt adulți; 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de luni, 23.03.2026, între orele 10.00-15.00 sau în ziua spectacolului până la ora 18.30 – fondurile obținute sunt direcționate spre susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2026”.

Evenimentul este prezentat în cadrul #yoUthNITED Alba Iulia Capitala Tineretului 2026 – fiind pregătit și organizat prin proiectul cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2026!” – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează annual tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba

Noutăți și detalii despre companie și proiectele și evenimentele pe care le desfășoară compania de teatru Skepsis se pot găsi accesând site-ul oficial: www.teatrulskepsis.ro

