26 ianuarie 2026 | Trafic rutier în condiții de ceață în Alba și alte județe: „Folosiți sistemele de dezaburire și luminile de ceață!”
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis, luni, 26 ianuarie 2026, la ora 6.50, că traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Căciulata, în apropierea localității Seaca, județul Vâlcea, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autoturism. În urma accidentului, patru persoane necesită îngrijiri medicale.
Se circulă în condiții de ceață cu vizibilitate redusă la sub 200 m și izolat la sub 50 m, pe autostrăzile A1 București- Constanța, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești.
În aceleași condiții se circulă și în municipiul București și județele Alba, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.
Pe celelalte artere rutiere naționale, respectiv autostrada A7 Ploiești – Adjud, precum și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.
„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață!
Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!
Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții! Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, a precizat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.
