26 decembrie 2025 | Ansamblul Folcloric Doru Munților din Săsciori prezintă spectacolul “Bună veste gazdă-n casă!” cu ocazia împlinirii a 3 ani de activitate

Ansamblul Folcloric Doru Munților din Săsciori prezintă spectacolul “Bună veste gazdă-n casă!” cu ocazia împlinirii a 3 ani de activitate

Ansamblul Folcloric Doru Munților din Săsciori împlinește 3 ani de activitate ocazie pentru care sărbătorește prin spectacolul “Bună veste gazdă-n casă!”.

Evenimentul are loc pe data de 26 decembrie, în Săsciori, la Căminul Cultural Săsciori, de la ora 16:30.

Spectacolul „Bună veste, gazdă-n casă”, susținut de Ansamblul Folcloric „Doru Munților” Săsciori, va fi transmis live pe pagina de YouTube a ansamblului.

Evenimentul este prezentat de Andreea Bogdan și poate se poate urmări în link-ul de mai jos:

Ansamblul Folcloric “Doru’ Munților” din comuna Săsciori s-a înființat în anul 2022 la inițiativa unor oameni iubitori de folclor, găzduind un număr foarte mare de copii, tineri și seniori!

Crezul după care acest grup folcloric se ghidează este “ Un popor fără tradiții este un popor fără viitor”. Acest ansamblu s-a format în jurul formație de Călușari din Săsciori înființată în anul 2014 de domnul Vasile Petrișor.

Până în prezent, ansamblul a organizat evenimente memorabile pentru comunitatea din Săsciori, cu sprijinul Primărie si Consiliului Local Săsciori, a paticipat la evenimente televizate și a colaborator cu profesionalism cu interpreți de folclor locali și ansambluri folclorice din județul Alba!

