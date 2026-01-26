26-28 ianuarie 2026 | ALERTĂ de INUNDAȚII în Alba și alte județe ale țării: Anunțul hidrologilor
ALERTĂ de INUNDAȚII în Alba și alte județe ale țării: Anunțul hidrologilor
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a anunțat, luni, 26 ianuarie 2026, a instituit Codul Portocaliu, valabil în intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00.
În această perioadă, vor fi afectate anumite sectoare de râuri din județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.
Totodată, este în vigoare și Codul Galben, în intervalul 26 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00, pe râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Arad, Alba, Cluj, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Dolj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Covasna, Suceava, Neamț și Harghita.
Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare.
Populația din județele vizate este rugată să manifeste prudență sporită, să evite deplasările și activitățile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri prin vaduri sau poduri afectate de viituri și să respecte indicațiile autorităților locale.
De asemenea, este recomandată protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundații și pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară, dacă situația o va impune.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
