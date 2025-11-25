25 noiembrie: Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor
25 noiembrie: Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor
Anual, pe data de 25 noiembrie este marcată ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR, o oportunitate de a atrage atenția asupra violenței de gen și de a promova măsuri pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.
Este o ocazie pentru guverne, organizații internaționale, societatea civilă și organizații non-guvernamentale de a crește gradul de conștientizare în rândul publicului despre impactul devastator al violenței asupra femeilor și despre necesitatea unor politici și intervenții eficiente.
Violența împotriva femeilor este o problemă globală extrem de răspândită și cu efecte devastatoare asupra femeilor și societății, în ansamblu. Aceasta afectează sănătatea victimei la nivel fizic, emoțional și social, iar impactul său poate fi resimțit pe tot parcursul vieții. Poate afecta întregul sistem de viață al unei persoane, având un impact profund nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung. Violența sexuală poate duce la sarcini neintenționate, avorturi induse, probleme ginecologice și infecții cu transmitere sexuală, inclusiv HIV.
Violența domestică poate afecta și copiii martori la abuzuri. Aceștia pot dezvolta traume psihologice, tulburări de comportament și, mai târziu, pot deveni la rândul lor victime ale violenței sau pot perpetua comportamente abuzive în relațiile lor viitoare.
Violența sexuală, în special în timpul copilăriei, poate duce la creșterea fumatului, la consumul de substanțe și la comportamente sexuale riscante. Toate formele de violență pot duce la depresie, stres post-traumatic și alte tulburări de anxietate, dificultăți de somn, tulburări de alimentație și tentative de sinucidere.
Violența împotriva femeilor are un impact semnificativ asupra sistemelor de sănătate, deoarece victimele necesită tratamente medicale continue, consiliere psihologică și adesea suport juridic. Costurile economice ale violenței sunt, de asemenea, mari, deoarece femeile care sunt victime ale violenței sunt mai puțin capabile să participe activ la viața profesională din cauza problemelor de sănătate și a absențelor de la locul de muncă.
La nivel global, aproximativ 1 din 3 femei din întreaga lume au fost supuse violenței fizice, psihice sau sexuale de către partenerul intim. Peste un sfert dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, care au fost într-o relație, au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale de către partenerul lor intim, cel puțin o dată în viață.
În Uniunea Europeană, 1 din 3 femei au fost supuse abuzurilor fizice sau violenței sexuale începând cu vârsta de 15 ani. Cel puțin 2 femei sunt ucise în fiecare zi de partenerul intim sau de un membru al familiei.
La nivel național, în primele 9 luni ale anului 2024, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenței domestice a crescut cu 5%, față de primele 9 luni ale anului 2023, de la 43.425 la 45.614. Au fost înregistrate creșteri, comparativ cu perioada similară din anul 2023, pentru loviri sau alte violențe (de la 26.912 la 27.928), amenințare (de la 5303 la 5789) și nerespectarea ordinelor de protecție (de la 3146 la 3945). În țara noastră, 1 din 4 femei au fost agresate fizic sau sexual de partener sau de fostul partener.
Deși aceste statistici sunt alarmante, trebuie menționat că există progrese semnificative în multe părți ale lumii pentru a combate violența împotriva femeilor:
* tot mai multe țări au adoptat legi pentru protejarea femeilor de violență, inclusiv legi împotriva hărțuirii sexuale și abuzului în familie;
*campaniile de sensibilizare publică, educația în școli și inițiativele de sprijin pentru victime au fost implementate în numeroase regiuni pentru a reduce această problemă.
Numărul crescut de violențe domestice din România arată amploarea fenomenului și necesitatea de a interveni cu toate mijloacele legale pentru diminuarea lui.
Prevenirea și combaterea violenței sunt esențiale pentru sănătatea femeilor și bunăstarea întregii societăți. Măsuri de prevenire și intervenție:
* Sprijin psihologic: victimele violenței au nevoie de consiliere psihologică pentru a înfrunta traumele și pentru a învăța să gestioneze emoțiile și stresul;
* Acces la îngrijire medicală: este esențial ca femeile abuzate să poată accesa îngrijire medicală specializată, inclusiv screening pentru infecțiile cu transmitere sexuală și evaluări ginecologice;
* Legislație și protecție: legislația care protejează victimele violenței, precum ordinele de restricție și adăposturile pentru victime, poate contribui la reducerea abuzurilor și la asigurarea unui mediu mai sigur.
Este esențial ca guvernele, organizațiile internaționale și comunitățile să colaboreze pentru a sprijini victimele și a preveni violența în toate formele sale, pentru a construi o lume mai sigură și mai echitabilă pentru femei.
Fiecare femeie merită să fie în siguranță!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România. Pentru ce vor plăti în plus
O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România Locatarii din România se confruntă cu facturi mai mari la întreținere începând cu noiembrie 2025, după introducerea unei noi taxe și majorarea TVA-ului la energia termică. Taxa de cogenerare a crescut cu 62%, iar aceste scumpiri vor genera efecte în lanț asupra bugetelor […]
PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul limitează cumulul pensie-salariu pentru ceilalți angajați la stat
PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul limitează cumulul pensie-salariu pentru ceilalți angajați la stat Ministerul Muncii a lansat, luni, proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Modificările vizează, însă, doar pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori sau medici. Deși proiectul arată că privilegiul pensiilor speciale […]
Cum va fi vremea în decembrie 2025: Iarna își intră în drepturi, dar cu surprize termice
Cum va fi vremea în decembrie 2025: Iarna își intră în drepturi, dar cu surprize termice Prognoza meteo pentru luna decembrie a suferit ajustări semnificative, iar iarna pare decisă să-și facă simțită prezența încă din primele zile ale lunii. Conform climatologului Roxana Bojariu, începutul lunii nu va mai fi atât de cald cum indicau estimările […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România. Pentru ce vor plăti în plus
O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România Locatarii din România se confruntă cu facturi mai...
PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul limitează cumulul pensie-salariu pentru ceilalți angajați la stat
PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul limitează cumulul pensie-salariu pentru ceilalți angajați la stat Ministerul Muncii...
Știrea Zilei
Marșul Unirii 2025, de Ziua Națională la Alba Iulia, organizat de George Simion: Traseul, modificat din cauza lucrărilor și a intrării prea mici la Poarta a III-a
Marșul Unirii 2025, de Ziua Națională la Alba Iulia, organizat de George Simion: Traseul, modificat din cauza lucrărilor și a...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 noiembrie 2025: 594 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 noiembrie 2025: 594 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
VIDEO | Tânăr din Cugir, reținut după ce s-a îmbătat și a BĂTUT un bărbat pe o stradă din oraș: Victima a ajuns la spital
VIDEO | Tânăr din Cugir, reținut după ce s-a îmbătat și a BĂTUT un bărbat pe stradă: Și-a băgat victima...
Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia cer aviz negativ pe proiectul de lege privind modificările la pensiile de serviciu
Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia cer aviz negativ pe proiectul de lege privind modificările la pensiile de serviciu Adunarea...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri Sfânta Muceniță Ecaterina a trăit în timpul...
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...