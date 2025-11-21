25 noiembrie | Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat să susțină un spectacol la Viena pentru copilașii din comunitatea de români
Teatrul de Păpuși „Prichindel” urmează să susțină un spectacol la Teatrul de Păpuși ”Lilarum” din Viena, Austria, pentru copiii din comunitatea de români.
Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat să susțină un spectacol de teatru de păpuși la Teatrul de Păpuși ”Lilarum” din Viena, Austria, pentru copiii din comunitatea de români.
,,Astfel, vom fi prezenți pe scena ”Lilarum” cu spectacolul „Muzicanții din Bremen”, regia Adam Boboc, marți, 25 noiembrie 2025.
Este o mare bucurie această invitație, care ne oferă posibilitatea de a ne întâlni cu copiii români de dincolo de granițele țării, dar și de a ne conecta cu un alt teatru de păpuși din Austria.
Ne dorim ca spectacolul nostru să îi încânte pe micii spectatori, să le aducă bucuria pe care doar teatrul de păpuși o poate aduce, și să ne răsplătească cu aplauze”, a transmis Teatrul de Păpuși „Prichindel”
Echipa care va reprezenta teatrul la Viena este formată din actorii: Irina Melnic, Iulian Costea și Mădălin Costea, regizorul scenă-culise Elena Madaras, maestrul de sunet Florin Andrea, maestrul de lumini Călin Popa și managerul teatrului Ioana Bogățan.
