25 iulie – 1 august 2026 | Șuri și case cu acoperiș de paie din comuna Întregalde în prim-plan: Școală de vară „Alba Vernaculară”
Știri recente din categoria Actualitate
Pensii 2026 | Peste 332.000 de persoane au utilizat aplicația ASF „Află la ce fond de pensii ești!” în primul semestru al anului 2026
Peste 332.000 de persoane au utilizat aplicația ASF „Află la ce fond de pensii ești!” în primul semestru al anului 2026 Aplicația „Află la ce fond de pensii ești!”, găzduită pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, www.asfromania.ro, a înregistrat 332.326 de solicitări unice în primul semestru al anului 2026, în scădere cu 4,36%, față de perioada […]
Admitere liceu 2027: Școlile vor putea organiza concurs de admitere pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Cine poate susține examenul separat și cum se va desfășura
Admitere liceu 2027: Școlile vor putea organiza concurs de admitere pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Cine poate susține examenul separat și cum se va desfășura Elevii din România care încep clasa a VIII-a în anul școlar 2026-2027 vor fi prima generație care va putea participa la un examen separat de admitere la liceu, […]
21-23 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic Până joi, 23 iulie 2026, județul Alba va fi, la fel ca alte zone din România, sub incidența unor avertizări meteo Cod Galben de vijelii. AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iulie, ora 22 – 22 iulie, ora 09 […]
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Actualitate
25 iulie – 1 august 2026 | Șuri și case cu acoperiș de paie din comuna Întregalde în prim-plan: Școală de vară „Alba Vernaculară”
Șuri și case cu acoperiș de paie din comuna Întregalde în prim-plan: Școală de vară „Alba Vernaculară” În curând va...
Pensii 2026 | Peste 332.000 de persoane au utilizat aplicația ASF „Află la ce fond de pensii ești!” în primul semestru al anului 2026
Peste 332.000 de persoane au utilizat aplicația ASF „Află la ce fond de pensii ești!” în primul semestru al anului 2026...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom
Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom Un accident rutier a...
Foto | Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba
Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba Rareș...
Curier Județean
21 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
VIDEO | Aiudean de 38 de ani, reținut de polițiști după ce a distrus la beție ușile la 2 apartamente, camera de supraveghere din bloc și un branșament la apă
Aiudean de 38 de ani, reținut de polițiști după ce a distrus la beție ușile la 2 apartamente, camera de...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
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Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...