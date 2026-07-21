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25 iulie – 1 august 2026 | Șuri și case cu acoperiș de paie din comuna Întregalde în prim-plan: Școală de vară „Alba Vernaculară”

Ioana Oprean

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Șuri și case cu acoperiș de paie din comuna Întregalde în prim-plan: Școală de vară „Alba Vernaculară”

În curând va începe Școala de vară ALBA VERNACULARĂ II. Șuri și case cu acoperiș de paie din comuna Întregalde, care se va desfășura în perioada 25 iulie – 1 august 2026.

Anul acesta, tabăra de cercetare se mută în inima comunei Întregalde, pe versanții pitorești unde câteva șuri străjuiesc Dealul Geoagiului și Iliești.

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Participanții vor păși într-un spațiu încărcat de istorie și spiritualitate, unde pe fațadele șurilor, la temelia acestora sau lângă ușile de acces sunt marcate cruci, simboluri ale jertfei și ale protecției în fața timpului.

În această zonă, organizatorii au descoperit o comunitate aparte, formată din oameni care, în ciuda greutăților și izolării vieții de la munte, și-au păstrat libertatea lăuntrică în comuniune cu natura și cu animalele din gospodărie. Localnici cu nume precum Amos, Izidor, Partenie, Iosif sau Avram își deschid casele și inimile, împărtășind povești de viață autentice.

Pe parcursul școlii de vară, arhitecți, ingineri de structură, restauratori, designeri de interior, istorici, antropologi vizuali și etnologi, alături de studenți și echipa TVR București, vor lucra direct alături de comunitatea locală.

Scopul proiectului este documentarea, înțelegerea și salvarea patrimoniului vernacular reprezentat de șurile și casele cu acoperiș de paie, mărturii vii ale arhitecturii tradiționale din Munții Apuseni.

Evenimentul are loc în comuna Întregalde, județul Alba.

Deschiderea oficială este programată pentru luni, 27 iulie 2026, ora 11.00, la Sediul Administrativ al Județului Alba, în sala Atrium Centurionum din Alba Iulia.

În zilele următoare vor fi prezentate povești din teren, detalii despre tehnicile constructive tradiționale și momente din această călătorie dedicată recuperării identitare.

Școala de vară este organizată de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Întregalde, Muzeul de Istorie Aiud, Asociația ROST, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Facultatea de Construcții (CUNBM), Asociația Drag de Întregalde, Asociația Artografica, Daniel Pop Films și Direcția Județeană pentru Cultură Alba.

sursa: Museikon

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