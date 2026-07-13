Curier Județean

Foto | Șurile și casele cu acoperiș de paie din Alba, promovate în rândul tinerilor cercetași francezi la Întregalde

Ioana Oprean

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Șurile și casele cu acoperiș de paie din Alba, promovate în rândul tinerilor cercetași francezi la Întregalde

Patrimoniul vernacular al județului Alba stârnește și interes internațional. Un grup de tineri cercetași din cadrul Scouts de France a participat, duminică, 12 iulie 2026 în comuna Întregalde, la o amplă activitate dedicată descoperirii și promovării arhitecturii tradiționale cu acoperișuri din paie, în cadrul proiectului „Alba Vernaculară”.

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Vizita a avut ca obiectiv familiarizarea participanților cu unul dintre cele mai valoroase și fragile elemente ale patrimoniului rural românesc – șurile și casele cu acoperiș de paie, construcții care păstrează tehnici de edificare transmise din generație în generație și care reprezintă adevărate monumente vii ale satului tradițional.

Programul a debutat cu participarea la Sfânta Liturghie, oficiată la biserica monument istoric „Sfântul Ilie” din satul Întregalde. Oaspeții au fost întâmpinați de primarul comunei, Victoria Moga, și de preotul paroh Teodor Moga, care le-au adresat un mesaj de bun venit.

Pe parcursul zilei, specialiștii proiectului „Alba Vernaculară” – Dumitrița Daniela Filip, coordonator al proiectului din partea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, și Paul Scrobotă, reprezentant al Muzeului de Istorie Aiud – au ghidat delegația franceză într-un traseu ce a inclus mai multe gospodării și șuri tradiționale din comună. Alături de aceștia s-au aflat Julie Combes, coordonatoarea grupului de cercetași francezi, precum și Florin și Carmen, reprezentanți ai Asociației „Drag de Întregalde”.

În cadrul vizitei, participanții au studiat particularitățile constructive și starea de conservare a șurilor cu acoperiș de paie, au aflat detalii despre rolul social, economic și ritual al acestor construcții în gospodăria tradițională și au descoperit tehnicile specifice meșteșugului de învelire cu paie, prezentate de specialiștii proiectului. Totodată, tinerii s-au implicat în documentarea patrimoniului local și a peisajului cultural, contribuind la promovarea și conștientizarea valorii acestuia.

Întreaga acțiune a fost documentată de realizatorul TVR Alexandru Munteanu, urmând ca imaginile să contribuie la promovarea patrimoniului vernacular al județului Alba către un public mai larg.

Reprezentanții proiectului au transmis mulțumiri tinerilor din Franța pentru interesul și entuziasmul manifestat, subliniind că astfel de schimburi culturale contribuie la valorizarea și protejarea patrimoniului rural românesc.

Proiectul „Alba Vernaculară”, inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, își propune cercetarea, documentarea și promovarea patrimoniului vernacular din județ, precum și sensibilizarea comunităților locale și a publicului larg asupra importanței conservării acestuia.

sursa: Museikon / Facebook

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