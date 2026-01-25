25-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de VÂNT puternic și ploi abundente în Alba și alte zone din țară. Rafale de peste 90…100 km/h la munte
25-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de VÂNT puternic și ploi abundente în Alba și alte zone din țară. Rafale de peste 90…100 km/h la munte
Meteorologii ANM au emis duminică dimineața mai multe avertizări cod galben de vânt puternic și precipitații abundente, valabile în Alba și alte zone din țară în intervalul 25-27 ianuarie 2026.
Citește și: Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
COD GALBEN 25 ianuarie, ora 14:00 – 26 ianuarie, ora 08:00
În Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini în general de peste 1700 m rafalele vor depăși 90…100 km/h.
COD GALBEN 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00
În intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp.
La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.
Până în seara zilei de marți (27 ianuarie) temporar vor fi precipitații în majoritatea zonelor și pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.
