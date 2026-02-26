Actualitate

25-27 februarie 2026 | Risc mare de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu: „Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și mari”

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

25-27 februarie 2026 | Risc mare de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu

Se menține riscul mare (4) de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu.

La peste 1.800 de metri, în partea superioară a zăpezii s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, ce depășește pe alocuri 25-30 cm, iar sub acesta regăsim un strat de 30..50 cm cu rezistență încă scăzută, constituit din depunerile succesive din a doua parte a lunii februarie.

În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. Stratul de zăpadă este astfel instabil în partea sa superioară, iar în profunzime întâlnim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra.

În zona crestelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2-3 metri. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul de zăpadă cu rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime.

Conform bulerinului nivometeorologic pentru perioada 25 februarie 2026, ora 20.00 – 27 februarie 2026, ora 20.00, emis de Administrația Națională de Meteorologie, la altitudinea de sub 1.800 de metri, stratul de zăpadă este consistent până înspre altitudini joase, acumulările din ultima perioadă depășind local 40..60 cm și izolat mai mult pe unele văi.

Insolația și creșterea treptată a temperaturilor diurne vor duce la umezirea și tasarea stratului. Se vor semnala curgeri, avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului.

Astfel riscul de avalanșă este însemnat (3).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ministrul Agriculturii, despre supermarketurile care folosesc practici neloiale: „Producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brand, la preţul corect”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

în

26 februarie 2026

De

Ministrul Agriculturii, despre supermarketurile care folosesc practici neloiale: „Producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brand, la preţul corect” Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că producătorii români trebuie să își regăsească produsele în supermarketuri sub propriul brand, la un preț corect și echitabil. Oficialul a atras atenția asupra unor practici pe […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Cum decurg lucrările la cel mai lung tunel rutier din România: Imagini spectaculoase de pe șantierul lotului de autostradă Margina-Holdea

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

26 februarie 2026

De

Cum decurg lucrările la cel mai lung tunel rutier din România: Imagini spectaculoase de pe șantierul lotului de autostradă Margina-Holdea Pe șantierul Margina-Holdea al Autostrăzii A1 activitatea se concentrează pe realizarea tunelurilor, a transmis DRDP Timișoara, joi, 26 februarie 2026. La Tunelul 1 (415 metri pe un sens și 367,5 metri pe celălalt), pe ambele […]

Citește mai mult

Actualitate

De ce bate vântul atât de tare la munte: Explicațiile meteorologilor ANM

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

26 februarie 2026

De

De ce bate vântul atât de tare la munte: Explicațiile meteorologilor ANM Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au explicat, joi, 26 februarie 2026, în contextul episodului de vreme severă din ultima perioadă, pe parcursul căruia la munte s-au semnalat intensificări puternice ale vântului, care este cauza acestui fenomen. Am traversat o perioadă în care […]

Citește mai mult