25-27 februarie 2026 | Risc mare de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu: „Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și mari”

25-27 februarie 2026 | Risc mare de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu

Se menține riscul mare (4) de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu.

La peste 1.800 de metri, în partea superioară a zăpezii s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, ce depășește pe alocuri 25-30 cm, iar sub acesta regăsim un strat de 30..50 cm cu rezistență încă scăzută, constituit din depunerile succesive din a doua parte a lunii februarie.

În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. Stratul de zăpadă este astfel instabil în partea sa superioară, iar în profunzime întâlnim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra.

În zona crestelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2-3 metri. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul de zăpadă cu rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime.

Conform bulerinului nivometeorologic pentru perioada 25 februarie 2026, ora 20.00 – 27 februarie 2026, ora 20.00, emis de Administrația Națională de Meteorologie, la altitudinea de sub 1.800 de metri, stratul de zăpadă este consistent până înspre altitudini joase, acumulările din ultima perioadă depășind local 40..60 cm și izolat mai mult pe unele văi.

Insolația și creșterea treptată a temperaturilor diurne vor duce la umezirea și tasarea stratului. Se vor semnala curgeri, avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului.

Astfel riscul de avalanșă este însemnat (3).

