25-26 septembrie | Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia

Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia

Conferința internațională (Re)Searching Communism: 80 Years since the End of the Second World War va avea loc în Alba Iulia, în perioada 25-26 septembrie 2025.

Cercetători din Germania, Suedia, Serbia, Polonia, Slovacia, Ungaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Cehia și România vor fi prezenți la evenimentul organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, organizează Conferința internațională (Re)Searching Communism: 80 Years since the End of the Second World War. The Rise of Communism in Central and South-Eastern Europe, ce va avea loc în Alba Iulia, în perioada 25-26 septembrie 2025.

Conferința, ce aduce împreună cercetători din Germania, Suedia, Serbia, Polonia, Slovacia, Ungaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Cehia și România, este prilejuită de împlinirea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial nu a însemnat sfârșitul regimurilor totalitare/de ocupație pentru țările din Europa Centrală și de Sud-Est. Tragedia acestei părți a Europei a fost tocmai faptul că regimurile pro-fasciste sau ocupația germană au fost înlocuite de ocupația militară sovietică, care a impus preluarea puterii politice de către partidele comuniste.

Comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial oferă ocazia unei întâlniri academice care își propune să exploreze procesul de instaurare a comunismului în țările din Europa Centrală și de Sud-Est, analizându-l pe diferite niveluri care corespund panelurilor conferinței: contextul geopolitic de la sfârșitul conflagrației mondiale; reconfigurarea cadrului instituțional-politic în țările ocupate; strategiile partidelor comuniste pentru preluarea puterii și adaptarea locală a modelului sovietic; poziționarea societății și a instituțiilor în fața agresiunii comuniste.

Deschiderea oficială și sesiunea inaugurală vor avea loc joi – 25 septembrie – ora 9:00 în Sala „Regele Ferdinand” (Sediul Administrativ al Consiliului Județean Alba), iar lucrările conferinței se vor desfășura la Palatul Apor – Rectoratul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

