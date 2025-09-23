Rămâi conectat

FOTO | Parcul Primăriei Sebeș va fi reabilitat: fântâna arteziană și spațiile verzi, printre principalele intervenții. Când se încheie lucrările

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Parcul Primăriei Sebeș a intrat într-un amplu proces de modernizare și reabilitare. Proiectul prevede revitalizarea spațiilor verzi, reprofilarea aleilor, montarea de mobilier urban și refuncționalizarea fântânii arteziene.

Lucrările au început pe 16 septembrie și au un termen de execuție estimat la aproximativ patru luni. Printre principalele intervenții se numără refacerea sistemului de alei, revitalizarea spațiului verde, instalarea de bănci și alte elemente de mobilier urban, dar și repunerea în funcțiune a fântânii arteziene, care nu mai funcționa de mai bine de doi ani.

La finalul lucrărilor, parcul va oferi cetățenilor un spațiu modern și primitor, unde aceștia își vor putea petrece timpul liber într-un cadru plăcut. Totodată, zona va putea găzdui diverse evenimente culturale și comunitare.

,,Se vor reprofila aleile, se va revitaliza spațiul verde și se va reface sistemul de irigații. Fântâna arteziană, care era veche și nu mai funcționa de doi ani, va fi de asemenea revitalizată. Se va realiza o deschidere mai mare către Primăria Sebeș, pentru ca cetățenii să aibă acces facil, iar instituția să fie pusă în prim-plan. Platoul din fața primăriei va fi mărit, astfel încât să permită desfășurarea unui număr mai mare de evenimente.

Spațiile verzi vor arăta mult mai bine și vor fi mai atractive, oferindu-le cetățenilor posibilitatea de a petrece timp de calitate în acest parc, prin revitalizarea a tot ceea ce a fost construit în urmă cu peste 20 de ani. Termenul de finalizare este estimat pentru sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, iar lucrările au început săptămâna trecută. Vor fi amplasate bănci și diverse elemente de mobilier urban.

Având în vedere că zona centrală a fost deja modernizată, iar Parcul Eminescu a trecut printr-un proces de reabilitare, acesta era singurul parc rămas nemodernizat. Ultima intervenție majoră aici a avut loc în urmă cu mult timp”, a declarat un reprezentant SPAP Sebeș pentru Ziarul Unirea.

