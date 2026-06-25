Curier Județean

ACCIDENT rutier la Alba Iulia, zona RAR: Trei autoturisme s-au lovit pe strada Alexandru Ioan Cuza. Trafic îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 minute

în

De

ACCIDENT rutier la Alba Iulia, zona RAR: Trei autoturisme s-au lovit pe strada Alexandru Ioan Cuza

Un accident rutier a avut loc la Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, joi, 25 iunie 2026. Din primele informații, sunt implicate trei autoturisme.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, zona RAR.

In accident ar fi 3 auto implicate, fara persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor. 

,,Traficul rutier este îngreunat pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.”, a transmis IPJ Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Proiectul cultural „Brâncuși inspiră poezie” se adresează acum și studenților din Alba: Condiții de participare

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

25 iunie 2026

De

Proiectul cultural „Brâncuși inspiră poezie” se adresează acum și studenților din Alba: Condiții de participare Asociația Culturală In Ars Veritas își propune să valorifice moştenirea artistică a lui Constantin Brâncuşi, pentru a deschide orizontul cultural al noilor generații și a le stimula creativitatea. Pentru a oferi șansa debutului editorial unui număr cât mai mare de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud: ,,Vom reda strălucirea unui loc simbolic”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

25 iunie 2026

De

Finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud: ,,Vom reda strălucirea unui loc simbolic” O finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud a fost obținută de administrația locală din Aiud.  Anunțul a fost făcut printr-o postare pe o rețea de socializare de către primarul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Reabilitare energetică pentru 6 blocuri din Blaj: Investiții de peste 18,5 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

25 iunie 2026

De

Reabilitare energetică pentru 6 blocuri din Blaj: Investiții de peste 18,5 milioane de lei Primăria Blaj pregătește noi intervenții asupra infrastructurii rezidențiale, prin proiecte de eficientizare energetică finanțate din fonduri europene, în valoare de aproximativ peste 18,5 milioane de lei. O primă intervenție vizează blocurile de pe strada Gheorghe Barițiu nr. 1 și nr. 2, […]

Citește mai mult