ACCIDENT rutier la Alba Iulia, zona RAR: Trei autoturisme s-au lovit pe strada Alexandru Ioan Cuza. Trafic îngreunat

ACCIDENT rutier la Alba Iulia, zona RAR: Trei autoturisme s-au lovit pe strada Alexandru Ioan Cuza

Un accident rutier a avut loc la Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, joi, 25 iunie 2026. Din primele informații, sunt implicate trei autoturisme.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, zona RAR.

In accident ar fi 3 auto implicate, fara persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

,,Traficul rutier este îngreunat pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.”, a transmis IPJ Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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